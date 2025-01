PlayStation Plus: Diese „33 Games“ im Abo solltet ihr laut Sony gespielt haben

PlayStation Plus:

Die PlayStation feierte im letzten Jahr den 30. Geburtstag. Und welche Spiele ihr aus den letzten 30 Jahren unbedingt gespielt haben solltet, verriet Sony nun anhand einer Übersicht. Es handelt sich um Games, die in den jeweiligen Katalogen von PS Plus Extra und Premium zur Verfügung stehen, sodass nicht alle Blockbuster berücksichtigt wurden.

30 Jahre alt wurde die PlayStation im vergangenen Jahr, nachdem die erste Sony-Konsole am 3. Dezember 1994 in Japan das Licht der Welt erblickt hatte. Dementsprechend liegen mittlerweile 30 Jahre voller Spieler hinter uns.

Falls ihr etwas Geschichte nachholen wollt oder aber neu zum Kreis der PlayStation-Spieler dazugestoßen seid, legt Sony euch nun „33 Games“ (eigentlich sind es mehr) ans Herz, die ihr unbedingt gespielt haben solltet und die ohen Zusatzkosten in den jeweiligen Katalogen von PlayStation Plus zur Verfügung stehen.

33 Spiele aus 30 Jahren PlayStation

Unterteilt hat Sony die Spiele in die jeweilige PlayStation-Generation. Los geht es somit mit der guten, alten PS1 und klassischen Titeln wie „Tekken 2“, „Resident Evil“ oder „Ridge Racer Type 4“. Weiter geht es im Jahr 2000, als die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Aus dieser Generation empfiehlt Sony unter anderem „TimeSplitters“, das Naughty-Dog-Werk „Jak and Daxter: The Precursor Legacy“ und „Sly Cooper and the Thievius Raccoonus“ von Entwickler Sucker Punch.

Im November 2006 folgte schließlich die liebevoll „Fat Lady“-getaufte PlayStation 3. Hier dürfte das wichtigste Highlight wohl „God of War 3“ darstellen, welches ihr im besten Fall aber in der Remaster-Version von 2015 auf der PS4 spielt. Weitere „Must-Plays“ für die PS3 sind laut Sony der Shooter „Resistance: Fall of Man“ und das Story-getriebene „Heavy Rain“.

Weiter geht es mit einigen mobilen Highlights, die ihren Weg zuerst auf die PSP fanden. Die kreativen Spiele „LocoRoco“ und „Patapon“ können dank Remaster-Fassungen aber auch auf der PS4 nachgeholt werden. Gleiches gilt für die PS Vita und Titel wie „Gravity Rush“ oder „Tearaway“.

Langsam aber sicher nähern wir uns Sonys Speerspitze, doch zuerst die wohl wichtigsten PS4-Spiele: Wenn es nach Sony geht, gehören dazu unter anderem die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“, obwohl die enthaltenen Titel ursprünglich alle für die PS3 erschienen sind. Auch „Shadow of the Colossus“, welches bereits 2005 für die PS2 veröffentlicht wurde, sollte als Remake auf der PS4 erlebt werden. Und dann wären da noch „Final Fantasy 7 Remake“, „God of War“ und „Ghost of Tsushima“. Eines der beliebtesten PS4-Titel ist außerdem „Bloodborne“.

Was die aktuelle PS5-Generation betrifft, solltet ihr unbedingt die Neuauflage von „Demon’s Souls“ gespielt haben, ebenso wie „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Zu guter Letzt wäre da noch das technisch aufwändig überarbeitete „The Last of Us: Part 1“.

PlayStation-Spiele, die ihr laut Sony unbedingt spielen solltet, in der Übersicht:

PlayStation

Jumping Flash (1995)

(1995) Twisted Metal (1996)

(1996) Tekken 2 (1996)

(1996) Resident Evil Director’s Cut (1997)

(1997) Ridge Racer Type 4 (1999)

(1999) Ape Escape (1999)

PlayStation 2

Fantavision (2000)

(2000) TimeSplitters (2000)

(2000) Dark Cloud (2001)

(2001) Jak and Daxter: The Precursor Legacy (2001)

(2001) Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (2003)

PlayStation 3

Resistance: Fall of Man (2007)

(2007) God of War 3 (2010, Remastered 2015 auf PS4)

(2010, Remastered 2015 auf PS4) Heavy Rain (2010, Remastered 2016 auf PS4)

(2010, Remastered 2016 auf PS4) Assassin’s Creed Ezio Collection (PS4, umfasst Spiele von 2009-2011)

(PS4, umfasst Spiele von 2009-2011) Far Cry 3 (2012, Classic Edition 2018 auf PS4)

PSP

LocoRoco (2006, Remastered 2017 auf PS4)

(2006, Remastered 2017 auf PS4) Patapon (2008, Remastered 2017 auf PS4)

(2008, Remastered 2017 auf PS4) Echochrome (2008)

PS Vita

Gravity Rush (2012, Remastered 2016 auf PS4)

(2012, Remastered 2016 auf PS4) Hotline Miami (2013, auch auf PS3 und später PS4/PS5)

(2013, auch auf PS3 und später PS4/PS5) Tearaway (2013, Unfolded 2015 auf PS4)

PlayStation 4

Bloodborne (2015)

(2015) The Witcher 3: Wild Hunt (2015, Complete Edition 2022 auf PS5)

(2015, Complete Edition 2022 auf PS5) Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015, enthält Spiele von 2007-2011)

(2015, enthält Spiele von 2007-2011) Shadow of the Colossus (2018, Remake)

(2018, Remake) God of War (2018)

(2018) Final Fantasy 7 Remake (2020, Intergrade 2021 auf PS5)

(2020, Intergrade 2021 auf PS5) Ghost of Tsushima (2020, Director’s Cut 2021 auf PS5)

PlayStation 5

Demon’s Souls (2020, Remake)

(2020, Remake) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020)

(2020) Ratchet & Clank: Rift Apart (2021)

(2021) Returnal (2021)

(2021) The Last of Us: Part I (2022, PS5-Version)

Wie eingangs bereits erwähnt stehen alle genannten Titel in den Katalogen von PlayStation Plus Extra oder Premium bereit, sodass ihr mit dem Spielen direkt loslegen könnt. Allerdings müssen Extra-Abonnenten auf die Klassiker verzichten – diese sind Premium-Mitgliedern vorbehalten. Extra-Kunden können lediglich auf die genannten PS4- und PS5-Titel zurückgreifen.

Falls ihr abseits der genannten PS-Plus-Titel noch auf der Suche nach weiteren Titeln für eure PS5 oder PS4 seid, empfehlen wir euch an dieser Stelle noch einen Blick auf die umfangreichen Januar-Angebote im PS Store. Die Sale-Aktion wurde erst kürzlich um 3.000 Rabatte erweitert, die noch bis zum 18. Januar 2025 gültig sind.

