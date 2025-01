PS5-Updates: Neue System-Features können schneller erscheinen – Sony nennt den Grund

Mit der PS5 weicht Sony von der Update-Strategie vorheriger Konsolengenerationen ab. Neue Funktionen können in kürzeren Abständen bereitgestellt werden. In einem Interview sprach Cory Gasaway über die technischen Hintergründe.

Vor der PS5 bekamen die PlayStation-Konsolen in der Regel zweimal im Jahr ein großes Firmware-Update mit tiefgreifenden Änderungen als Gesamtpaket. In der laufenden Generation hat sich dieses System verändert. Sony kann auf einer regelmäßigeren Basis Änderungen vornehmen, ohne auf die großen Aktualisierungen angewiesen zu sein.

In einem Gespräch mit Gamefile plauderte Cory Gasaway, Vice President of Product, Game and Player Experiences bei Sony Interactive Entertainment, über den neuen Ansatz.

Benutzeroberfläche von Systemsoftware-Releases entkoppelt

Laut Gasaway befindet sich Sony in Bezug auf die benutzerorientierten Bereiche der PS5 weiterhin in einer Weiterentwicklung der Entwicklungsprozesse. Und nachdem viele Spieler mit den großen Systemsoftware-Versionen vertraut seien, die zweimal im Jahr erschienen und neue Funktionen und Verbesserungen für PlayStation-Konsolen hinzufügten, konnte dieser Prozess mit der PS5 ein wenig aufgebrochen werden.

“Eine der großen Änderungen, die wir mit PS5 vornehmen konnten, ist die Entkopplung einiger wichtiger Bereiche unserer Benutzeroberfläche von den Systemsoftware-Releases, um schnellere und flexiblere Releases auf den Markt zu bringen“, erklärte Gasaway.

Dadurch könne Sony regelmäßig Feedback zur Benutzerfreundlichkeit der PS5-Funktionen erhalten, daraus lernen und die Entwicklung fortsetzen. Entscheidend sei dabei, dass dieser Prozess auf einer Art und Weise erfolgt, die die Stabilität der Kernfunktionalität der Konsole nicht gefährdet. Durch die Entkopplung einiger Teile der Benutzeroberfläche sei die PS5 vor Fehlern geschützt, die das Gameplay beeinträchtigen könnten.

Gasaway nannte den Willkommen-Hub als Beispiel für die schnellere Veröffentlichung neuer Features: “Wir waren in der Lage, diesen sehr schnell in einer Art zu entwickeln, in der wir kleine Versionen an die Öffentlichkeit bringen, daraus lernen und Anpassungen vornehmen konnten, um ihn dann weltweit einzusetzen, ohne auf den Zeitpunkt einer größeren Systemsoftwareaktualisierung angewiesen zu sein.”

Und auch für die Zukunft scheint Sony zügigere PS5-Updates zu planen. Denn laut Gasaway bewegen sich weitere Bereiche der Funktionsentwicklung der PS5 in diese Richtung. So könne man “flexibler sein und schnell Feedback von Spielern entgegennehmen”, um ihnen “die gewünschten Änderungen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen”.

Während Sony konkrete Details zu künftigen Neuerungen zurückhält, fordern viele Spieler die Rückkehr beliebter Anpassungsoptionen wie Designs, die auf der PS4 verfügbar waren. Welche Features wünscht ihr euch für künftige System-Updates der PS5?

