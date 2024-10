PS5: Willkommen-Hub in Deutschland verfügbar – Das wird geboten

Im September stellte Sony unter der Versionsbezeichnung „24.06-10.00.00“ ein umfangreiches neues Firmware-Update für die PS5 zur Verfügung. Zu den angekündigten Neuerungen gehörte neben dem adaptiven Laden oder den personalisierten Audio-Profilen der sogenannte Willkommen-Hub.

Der neue Hub ermöglicht es euch, den Home-Bildschirm eurer PS5-Konsole individuell mit Widgets anzupassen. Beispielsweise um die Akku-Anzeige für den Controller oder den freien Speicherplatz eures Systems im Auge zu behalten. Wie Sony anlässlich der Veröffentlichung des neuen Firmware-Updates anmerkte, startete der neue Willkommen-Hub zunächst in den USA und sollte in den Folgewochen auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

In einer kurzen Mitteilung wies Sony heute darauf hin, dass das Feature ab sofort auch in Deutschland zur Verfügung steht. „Ab heute ist der Willkommen-Hub für Benutzer in Deutschland verfügbar. Der Willkommen-Hub ist ein neuer personalisierter Bereich mit anpassbaren Widgets und Hintergründen auf eurem PS5-Home-Bildschirm“, so Sony.

Richtet den Heimbildschirm nach euren Vorlieben aus

In der offiziellen Mitteilung beschreibt Sony den neuen Willkommen-Hub als eine erweiterte Version der „Registerkarten“, die es euch ermöglicht den Heimbildschirm an eure Vorlieben anzupassen.

Zu den zur Verfügung stehenden Widgets zählen der freie Konsolenspeicher, der Akkustand für Zubehör, eine Trophäen-Anzeige oder eine Liste, die zeigt, welche eurer Freunde online sind.

„Verwendet Voreinstellungen, um euer Layout schnell zu ändern, und wählt einfach eine Vielzahl von Widgets aus, die ihr euren Wünschen entsprechend anordnen könnt. Ihr könnt die Größe eurer Widgets ändern, indem ihr sie vergrößert oder verkleinert, um den Fokus auf die Funktionen zu richten, die euch am wichtigsten sind“, so Sony weiter.

Willkommen-Hub startete mit technischen Problemen

In Deutschland profitieren die Spieler vom späteren Launch des Willkommen-Hubs. In den USA wiederum kam es kurz nach dem Start zu technischen Problemen. Ein Fehler sorgte dafür, dass die Nutzer förmlich mit Anzeigen wie Werbung oder älteren Neuigkeiten zu ihren Spielen überschwemmt wurden.

Mitunter sorgten sogar bildschirmgroße Werbeanzeigen zu Spielen für Frust. Sony meldete sich kurze Zeit später zu Wort und sprach im Zusammenhang mit den Anzeigen von einem technischen Fehler.

Diesen behob das Unternehmen umgehend. Gleichzeitig versicherte Sony, dass sich „an der Art und Weise, wie Spielenachrichten auf der PS5 angezeigt werden, nichts ändern wird.“

Stattdessen seien die Probleme auf einen Fehler mit einer bereits bestehenden Funktion zurückzuführen.

