CES 2025: My Arcade stellt drei neue Spielekonsolen vor und nennt Preise

Die CES (Consumer Electronics Show) ist erst drei Tage alt und hat bereits einige Highlights hervorgebracht. So zeigte Nvidia das Referenzdesign der GeForce RTX-50-Serie und für Gamer präsentierte LG einen 5K-Gaming-Monitor. Abseits davon nannte My Arcade Details zu drei Konsolen, die vor allem für Retrogamer interessant sein dürften.

Handheld: My Arcade Go startet bei rund 200 Dollar

My Arcade hat sich auf die Portierung und Erstellung von Retrogames sowie Hardware spezialisiert. In Kooperation mit Atari präsentiert das Unternehmen jüngst drei Spielekonsolen. Die erste Konsole hört schlicht auf den Namen „Go“ und bietet einen 8 Zoll großen Bildschirm sowie einen Akku.

Nähere technische Daten sind zwar noch nicht bekannt, die Pressemitteilung lädt allerdings zum Spekulieren ein. Die Anordnung der Tasten orientiert sich an aktuellen Handhelden Das bedeutet: Links gibt es einen Joystick sowie Steuerkreuz, während auf der rechten Seite sowie Oberseite Aktionstasten sichtbar sind. Die Preise starten bei rund 200 US-Dollar.

Heimkonsole: Gamestation Retro Pro

Für ein vollkommenes Retrofeeling bietet My Arcade eine Heimkonsole namens Gamestation Retro Pro an. Das Design der Konsole selbst ist eckig und bietet nur wenige Designmerkmale – mit einer PlayStation 5 Pro kann die Retro Pro natürlich nicht mithalten.

Auf technischer Seite gibt es einen aktuellen HDMI 2.1-Anschluss. Komplettiert wird das Gesamtpaket durch zwei kabellose und wiederaufladbare Controller, die entfernt an DualShock-Controller erinnern. Die UVP liegt laut My Arcade bei fast 150 Dollar.

Um Verwechslungsgefahr vorzubeugen: Bei der im Onlineshop angebotenen Atari Gamestation Pro handelt es sich um eine andere Heimkonsole.

Nostalgie pur: Gamestation Retro Mega

Wer sich in die Zeit der Spielhallen zurückversetzen möchte (manch einer hatte dort sein gesamtes Taschengeld verpulvert), für den hält My Arcarde eine ganz besondere Konsole bereit. Die Gamestation Retro Mega erinnert optisch an einen Spielautomaten und bietet alles, was das Herz eines Retrogamers höher schlagen lässt.

Ein Joystick sowie Aktionstasten sind im Gehäuse integriert und werden mit einem 10,1 Zoll großen Bildschirm komplettiert. Interessant ist übrigens das Gehäusematerial. Statt Kunststoffen, besteht die Verkleidung und das Gestell aus Holz. Für den Spielhallenflair ruft My Arcade knapp 300 US-Dollar auf.

Verfügbarkeit und Umfang

Alle drei Konsolen verfügen über dieselben einhundert Spiele, wobei My Arcade ausschließlich auf Games von Capcom beziehungsweise Bandai Namco setzt. Finden lassen sich unter anderem „Pac-Man“, „Pole Position“ oder auch „Street Fighter 2“.

Bisher ist allerdings nicht bekannt, ob My Arcade die Konsole nach Europa bringt. Das bedeutet, wer aktuell in den Genuss einer der drei Konsolen kommen möchte, der muss diese importieren. Für alle, die das ultimative Retrofeeling möchten, hat My Arcarde einen Retro Arcade-Stick zu Preisen ab etwa 70 Dollar im Angebot.

Quelle und Bildquelle: Myarcade.com

