Project Arielle: Razer kündigt Gaming-Stuhl mit Klimafunktion an

Auf der CES 2025 hat Razer mit „Project Arielle“ den weltweit ersten Gaming-Stuhl angekündigt, der über eine Klimafunktion verfügen wird. So soll die Sitzmöglichkeit im Sommer kühlen und im Winter für angenehm hohe Temperaturen sorgen.

Auf der Consumer Electronics Show 2025, kurz CES 2025, die noch bis einschließlich Samstag, den 11. Januar 2025, in Las Vegas stattfinden wird, präsentieren aktuell zahlreiche Hersteller ihre neuesten Errungenschaften im Bereich der Technik und Unterhaltung.

Dazu zählt auch Zubehörhersteller Razer, der die Messe nun nutzte, um mit „Project Arielle“ den weltweit ersten Gaming-Stuhl mit Klimafunktionen zu präsentieren. So soll im Sommer für entsprechende Abkühlung gesorgt werden, während im Winter auch die Kälte kein Problem mehr darstellen soll.

Razer-Stuhl kann auf Wunsch kühlen und wärmen

Grundlage für „Project Arielle“ ist der vom Razer bereits bekannte Mesh-Gaming-Stuhl „Fujin Pro“, der jetzt um ein blattloses Kühlsystem erweitert wurde, das ganz ohne Ventilatoren in der Sitzfläche oder Rückenlehne auskommt. Dadurch soll ein flüsterleiser Betrieb gewährleistet werden. Das Lüftersystem versteckt sich stattdessen in der Basis des Stuhls, von wo aus die kühle Luft über Schächte weitergeleitet wird. Dadurch soll „die gefühlte Temperatur in trockenen Umgebungen um 2 °C bis 5 °C“ gesenkt werden können.

Wenn es dann im Winter zu kalt wird, soll „Project Arielle“ mit seiner integrierten Heizfunktion auch für angenehm hohe Temperaturen sorgen. Dafür lässt Hersteller Razer ein energieeffizientes PTC-Heizelement zum Einsatz kommen, um so bis zu 30 °C warme Luft auszuströmen.

Gesteuert werden die Klimafunktionen des Gaming-Stuhls über zwei Touch-Panels an der Seite der Sitzfläche. Um das Stromkabel zu sichern, ist außerdem ein Schnellverschluss-System mit dabei. Und wie es sich für ein standesgemäßes Razer-Produkt gehört, ist auch eine RGB-Beleuchtung mit an Bord.

Marktstart und Preis noch unbekannt

Da es sich bei „Project Arielle“ bislang nur um ein Konzept handelt, steht noch nicht fest, wann der klimatisierende Gaming-Stuhl auf den Markt kommen wird. Auch zu einem möglichen Verkaufspreis hat Razer noch keine Angaben gemacht. Allerdings haben es in der Vergangenheit bereits mehrere Konzepte von Razer bis zur Marktreife geschafft. Die Chancen für „Project Arielle“ dürften somit nicht allzu schlecht stehen.

Neben Razer nutzten auch andere Unternehmen die CES 2025, um ihre neuesten Technik-Spielereien einem breiten Publikum vorzustellen. So auch Sony und Honda, die mit dem AFEELA 1 ihr gemeinsames Elektroauto präsentierten. MyArcade stellte obendrein drei neue Retro-Spielkonsolen vor, um Klassiker von Capcom oder Bandai Namco artgerecht genießen zu können. Atari enthüllte hingegen einen eigenen Handheld, auf dem über 200 Spiele zur Verfügung stehen sollen.

