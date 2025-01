AFEELA 1: E-Auto von Sony und Honda lässt sich ab sofort reservieren – Preise & Auslieferung

Auf der CES 2024 sorgte Sony im vergangenen Jahr für eine große Überraschung, als man gemeinsam mit Autohersteller Honda eine eigene Marke namens AFEELA für E-Mobilität inklusive eines ersten Prototyps vorstellte. Jetzt, genau ein Jahr später, nutzte Sony erneut die Technikmesse in Las Vegas, um das erste Modell mit der Bezeichnung AFEELA 1 genauer vorzustellen. Neben umfassenden Details zur Ausstattung nannte der Hersteller auch einen Verkaufspreis und die angestrebten Termine für die Auslieferung in den USA.

AFEELA 1 kostet mindestens 89.900 US-Dollar

Demnach starten die Preise für das kommende E-Auto, das einen besonderen Wert fortschrittliche Fahrassistenzsysteme und umfangreiche Entertainment-Angebote in der Innenkabine legt, bei 89.000 US-Dollar. Je nach Ausstattung können die Kosten aber schnell in die Höhe steigen. So werden für die voll ausgestattete Signature Edition des AFEELA 1 schon 102.900 US-Dollar fällig.

Interessierte Käufer können sich einen AFEELA 1 ab sofort auch per Online-Reservierung für eine Gebühr von 200 US-Dollar sichern. Vorerst dürfen aber nur Kunden in den USA zuschlagen. So wird der offizielle Verkauf in Kalifornien noch in diesem Jahr starten, während die Auslieferung dann für Mitte 2026 vorgesehen wird. Auch in Japan soll das Fahrzeug im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Ob das E-Auto von Sony und Honda auch nach Europa kommen wird, steht bislang noch nicht fest.

Sony strebt eine Revolution der Mobilität an

Mit ihrem Gemeinschaftsprojekt AFEELA haben sich Sony und Honda hohe Ziele gesteckt. So möchte man laut eigenen Aussagen nicht weniger, als die Mobilität zu revolutionieren – vor allem im Hinblick auf die Verbindung zwischen Mensch und Fahrzeug. So sollen die Kunden die Mobilität als eine intelligente Einheit „fühlen“. Dieses Konzept spiegelt sich auch im Markennamen AFEELA wider.

Dafür setzt der Hersteller auf fortschrittliche Assistenzsysteme mit 40 Sensoren, die eine sichere Mobilität in Verbindung mit möglichst wenig Fahrstress ermöglichen sollen. Im Innenraum des Fahrzeugs stehen den Insassen zudem zahlreiche Entertainment-Systeme zur Verfügung. Jeder Sitzplatz verfügt über ein eigenes Display, sodass eine Vielzahl von Apps und weitere Inhalte genossen werden können. Für die passende Soundkulisse sorgt Sonys eigene 360-Spatial-Sound-Technologie.

