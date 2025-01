AI Limit: PS5-Demo kehrt jetzt mit Verbesserungen zurück – Neuer Trailer und Release-Termin

Mit „AI Limit“ wird im März ein weiteres Action-Rollenspiel für die PS5 erscheinen, das sich an den erfolgreichen „Souls“-Titeln von FromSoftware orientiert. Eine verbesserte Demo lädt ab sofort zum Ausprobieren ein, während ein neuer Trailer weitere Gameplay-Einblicke gewährt und die Pre-Order-Boni enthüllt.

„AI Limit“ wurde bereits 2019 offiziell angekündigt, als es im Rahmen von Sonys PlayStation-China-Hero Projects enthüllt wurde. Nun rückt der Release des vielversprechenden Action-RPGs mit Soulslike-Anleihen in greifbare Nähe: im März 2025 soll es so weit sein.

Doch nicht nur das Datum für die Veröffentlichung wurde bekannt gegeben, sondern auch eine verbesserte Demo veröffentlicht, die ab sofort ausprobiert werden kann. Außerdem steht auch ein brandneuer Trailer zu „AI Limit“ bereit, der weitere Gameplay-Einblicke gewährt und die Pre-Order-Boni zeigt.

Verbesserte Demo zu „AI Limit“ erhältlich

Interessierte Spieler können „AI Limit“ ab sofort anhand einer überarbeiteten Demo ausprobieren. Nachdem das Action-RPG im Anime-Look bereits im vergangenen Oktober für eine Woche spielbar war, steht die neue Probierfassung jetzt ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung. Obendrein haben die Entwickler laut eigenen Angaben die Leistung, Grafik und das Gameplay optimiert. Auch das Feedback der Community wurde berücksichtigt.

Die Demo zu „AI Limit“ umfasst die beiden ersten Level des Spiels, wobei allein der erste Abschnitt eine Spielzeit von rund zwei Stunden verspricht. Zudem können Spieler den sogenannten Boss-Challenge-Modus ausprobieren, der den Entwicklern zufolge jetzt auch neue Waffen, Ausrüstung und Zaubersprüche bietet. Heruntergeladen werden kann die „AI Limit“-Demo wie gewohnt im PlayStation Store.

Neuer Trailer zeigt Gameplay und Pre-Order-Boni

Um weiter auf den bevorstehenden Release von „AI Limit“ einzustimmen, haben die Verantwortlichen außerdem auch einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der weitere Gameplay-Einblicke in das kommende Action-Abenteuer gewährt. Ebenso enthüllt das Video auch die Pre-Order-Boni, über die sich Vorbesteller zusätzlich freuen können. Dazu zählen unter anderem diverse Ausrüstungsgegenstände und ein digitales Artbook.

Spieler übernehmen in „AI Limit“ die Rolle der Mecha-Kriegerin Alisa, die in einer fernen, postapokalyptischen Zukunft die Wahrheit über den Untergang der Zivilisation aufdecken muss. In den Ruinen der letzten Stadt Havenswell ist sie auf der Suche nach einer Hoffnung auf ein neues Leben.

Übrigens: Im März wird noch ein weiteres Soulslike-Action-RPG erscheinen, dass in Kürze anhand einer Demo ausprobiert werden kann:

Erscheinen wird „AI Limit“ am 27. März 2025 für die PlayStation 5 und den PC.

