The House of the Dead 2: Remake erscheint für PS5 und PS4 – Release-Zeitraum und Trailer

Der Arcade-Klassiker „The House of the Dead 2“ wird im Frühjahr 2025 zurückkehren. Wie die Verantwortlichen nun bekannt gegeben haben, wird ein Remake des Rail-Shooters für die PS5 und PS4 erscheinen. Passend dazu wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht.

Ursprünglich wurde „The House of Dead 2“ bereits 1998 als Arcade-Automat veröffentlicht, während eine Umsetzung für Segas Dreamcast im Jahr darauf folgte. Nun findet der Rail-Shooter seinen Weg auch auf aktuelle Konsolen, denn wie die Verantwortlichen von Forever Entertainment und MegaPixel Studio nun offiziell bekannt gegeben haben, wird im Frühjahr 2025 ein Remake von „The House of the Dead 2“ erscheinen.

Für die Neuauflage wird „The House of the Dead 2“ grundlegend überarbeitet, sodass sich Spieler unter anderem auf eine modernisierte und zeitgemäße Grafik freuen können. Und auch die Musik des Arcade-Klassikers wird in überarbeiteter Form zurückkehren. Allerdings wird es auch möglich sein, auf den klassischen Soundtrack zurückzugreifen. Das Gameplay des Remakes wird hingegen der originalen Vorlage treu bleiben.

Zur Hintergrundgeschichte heißt es von offizieller Seite aus: „Im Februar 2000 wurde eine kleine Stadt plötzlich von feindlichen Kreaturen überrannt. Zwei AMS-Agenten, James Taylor und Gary Stewart, wurden zur Untersuchung entsandt. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass die Situation dem Vorfall in der Curien-Villa von 1998 ähnelte. Entschlossen, die Quelle der Plage aufzudecken, begannen sie, sich durch Horden von Kreaturen zu schießen.“

Erster Trailer zum Remake von The House of the Dead 2

Gespielt werden kann das Remake von „The House of the Dead 2“ wahlweise alleine oder im Koop-Modus. Mehrere Enden und verzweigte Level sollen außerdem für eine erhöhte Wiederspielbarkeit sorgen. Abseits der klassischen Kampagne können sich die Spieler obendrein in einem zusätzlichen Boss-Modus beweisen, während das eigene Können im Trainingsmodus verbessert werden kann.

Passend zur Ankündigung des Remakes von „The House of the Dead 2“ haben die Verantwortlichen auch einen Trailer veröffentlicht, der erste Einblicke Gameplay-Einblicke in den kommenden Zombie-Shooter gewährt. Wann genau die Neuauflage im Frühjahr dieses Jahres erscheinen soll, steht bislang noch nicht fest. Im Januar 2023 wurde bereits das erste „The House of the Dead“ als Remake für die PS5 und PS4 veröffentlicht.

