Baldur’s Gate 3: Entwickler Larian legt Fokus vollständig auf neues Projekt und es ist nicht Baldur’s Gate 4

Während „Baldur’s Gate 3“ in diesem Jahr mit den letzten Inhalten versorgt wird, widmet sich Entwickler Larian ab sofort vollumfänglich dem nächsten Projekt und lege sich dafür auch eine „Mediensperre“ auf. Allerdings wird es sich bei dem nächsten Spiel des Studios nicht um „Baldur’s Gate 4“ handeln.

Mit „Baldur’s Gate 3“ erzielten die Larian Studios im letzten Jahr einen bahnbrechenden Erfolg. Dadurch konnte sich der einstige Indie-Entwickler zu einem namhaften und kommerziell ertragreichen Studio entwickeln. Dementsprechend gespannt ist die Spielerschaft auch auf das nächste Projekt der Larian Studios, auf das man sich ab sofort vollumfänglich fokussieren wird. Fans von „Baldur’s Gate“ werden allerdings enttäuscht sein.

Larians Geschichte ist noch nicht zu Ende

Das nächste Spiel der Larian Studios wird nämlich nicht „Baldur’s Gate 4“ sein. Bereits im vergangenen Dezember gaben die Entwickler bekannt, mit der „Dungeons & Dragons“-Lizenz abgeschlossen zu haben. Stattdessen widme man sich nun neuen Dingen zu. Nachdem die Post-Launch-Arbeiten an „Baldur’s Gate 3“ auch nahezu beendet sind, planen die Mache jetzt „Faerun Adieu zu sagen“. Lediglich ein kleiner Teil des Teams wird die letzten geplanten Inhalte für „Baldur’s Gate 3“ – darunter neue Unterklassen, Crossplay und ein Foto-Modus – fertigstellen.

So kommentierte Larian-CEO Swen Vincke einen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), in dem es um die Geschichte des Studios ging. Dort versicherte er, dass „die Geschichte noch nicht zu Ende sei“ und die Fans „dranbleiben“ sollten. Gegenüber den Kollegen von VideoGamer bestätigte das Studio außerdem, dass man sich jetzt vollumfänglich dem nächsten Projekt widmen wird.

Großteil des Studios arbeitet am nächsten Spiel

Wie Larian in der Stellungnahme bekannt gab, ist der größte Teil des Teams mit der Entwicklung des nächsten Spiels beschäftigt. „Swen und das Team konzentrieren ihre volle Aufmerksamkeit auf die Entwicklung ihres nächsten Titels“, so das Studio. Obendrein werden die Macher laut eigenen Angaben für die nächste Zeit in eine „Mediensperre“ verfallen, um den Fokus aufrechterhalten zu können.

Um was genau es sich bei Larians nächstem Projekt handeln könnte, lässt sich bislang nur spekulieren. Doch höchstwahrscheinlich wird es sich erneut um ein Rollenspiel handeln, sodass die Entwickler ihrer Expertise treu bleiben können. Viele Fans hoffen ebenso auf einen weiteren Teil der beliebten „Divinity“-Reihe. Doch worum auch immer es sich handeln wird: nach dem grandiosen „Baldur’s Gate 3“ dürften die Erwartungen an das nächste Spiel von Larian in jedem Fall ziemlich hoch sein.

