Cronos The New Dawn: Bloober über das Kampfsystem, innovative Horror-Ansätze & mehr

Cronos The New Dawn:

Im Interview mit Gamingbolt sprach Game Director und Producer Jacek Zięba ausführlich über Bloober Teams neues Projekt "Cronos: The New Dawn". Wir haben die interessantesten Informationen aus dem Interview für euch zusammengefasst.

Mit „Cronos: The New Dawn“ kündigte Bloober Team, das Studio hinter Titeln wie dem Remake zu „Silent Hill 2“, im letzten Jahr ein neues Projekt an. Im Interview mit Gamingbolt sprach Game Director und Produzent Jacek Zięba über die Ziele, die Bloober Team mit seinem nächsten Titel verfolgt.

Laut Zięba geht es dem polnischen Studio darum, nach dem Remake zu „Silent Hill 2“ den nächsten großen Schritt zu machen und sich erfolgreich an einer neuen Marke zu versuchen. Das Genre, das „Cronos: The New Dawn“ zugrunde liegt, beschreibt er wie folgt: „Retro-Futurismus, apokalyptischer, unfassbarer Science-Fiction-Survival-Horror mit einer Zeitreisegeschichte.“

Im neuen Horror-Titel von Bloober Team verschlägt es uns in den namensgebenden Stadtteil „The New Dawn“, von dem die Geschichte ausgeht. „The New Dawn“ ist stark von einem der Bezirke Krakaus (der alten Stadt der polnischen Könige) inspiriert, der in den 1950er Jahren von den Kommunisten als Denkmal für die Macht und den Reichtum des Regimes errichtet wurde.

Survival-Horror mit einer einzigartigen Wendung

Zu den interessantesten Features von „Cronos: The New Dawn“ gehören sicherlich die dualen Zeitlinien. In diesen werden wir vor der Aufgabe stehen, Schlüsselpersonen aus der Vergangenheit zu retten und so die Zukunft zu beeinflussen.

Auch wenn das Feature schnell an das „Dual-Reality“-Gameplay von „The Medium“ erinnern mag, wird der nächste Titel von Bloober Team spielerisch einen anderen Weg einschlagen. Laut dem Game Director und Produzent wartet in „Cronos: The New Dawn“ nämlich nicht weniger als eine Survival-Horror-Erfahrung mit „einer einzigartigen Wendung“.

Zięba dazu: „The Medium war eher ein experimentelles Spiel mit der Frage, was wäre, wenn man in zwei Welten gleichzeitig sein könnte. Cronos ist als Spiel geerdeter und näher an Survival-Horror-Spielen wie Silent Hill oder Resident Evil. Mit Cronos wollen wir uns nicht wiederholen. Nach The Medium wollen wir etwas schaffen, das mehr auf das Gameplay ausgerichtet ist.“

„Deshalb haben wir uns dem Survival-Horror mit seiner eigenen, einzigartigen Wendung verschrieben. Aber das behalte ich vorerst für mich“, führte Zięba aus und versprach zudem, dass wir uns beim Level-Design auf eine Mischung aus „Dark Souls“ und „Resident Evil 2“ einstellen dürfen.

Konkreter wurde er in diesem Zusammenhang leider nicht.

Kampfsystem orientiert sich an bekannten Klassikern

Ein weiteres Thema, über das Zięba sprach, ist das Kampfsystem. In diesem Bereich wird sich „Cronos: The New Dawn“ an diversen Größen des Survival-Horrors orientieren.

„Was den Kampf angeht, ähnelt Cronos eher Resident Evil und weniger Silent Hill. Die neuen Resident Evil-Remakes zeigen uns auch, wie man Old-School-Designs geschickt mit moderner Technologie und Spielstandards kombiniert“, heißt es weiter.

„Jedes dieser Remakes ist auch ein bisschen anders und testet unterschiedliche Gewässer. Das ist ein großer Wissenspool, aus dem wir schöpfen können. Um etwas zu erschaffen, das auf eine Weise den Spielern ähnlich und bekannt sein kann. Und auf der anderen Weise absolut einzigartig“, merkte Zięba abschließend an.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Cronos The New Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren