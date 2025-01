Gummy Bears: Bungies neue IP wird mehr als nur ein MOBA – Gerücht

Das Studio Bungie aus Seattle ist heutzutage vor allem für seine „Destiny“-Reihe bekannt. Dazu arbeiten die Entwickler gerade an einer Wiederbelebung von „Marathon“, das nun zu einem Extraktions-Shooter umgebaut werden soll.

Allerdings probiert sich das Team auch an Inkubationsprojekten aus, von denen eines recht vielversprechend zu sein scheint. Die Kollegen von TheGamePost haben nun weitere Gerüchte zu einem Titel aufgeschnappt, der den Codenamen „Gummy Bears“ tragen soll.

MOBA mit „Smash Bros.“-Einflüssen?

Das Projekt soll von Bungie offiziell an ein neues PlayStation-Studio mit rund 40 ehemaligen Bungie-Entwicklern übergeben worden sein. Dies deckt sich mit den Angaben von Pete Parsons, CEO von Bungie, aus dem letzten Juli. Dieser gab an, dass eines der Inkubationsprojekte, ein Actionspiel in einem neuen Science-Fantasy-Universum, ausgelagert werden sollte.

Mehreren Quellen zufolge soll es sich bei „Gummy Bears“ um ein MOBA handeln, bei dem die Spielfiguren jedoch keinen Gesundheitsbalken besitzen. Wie bei Nintendos „Smash Bros.“-Reihe soll der Titel auf ein prozentuales Schadenssystem setzen. Dabei werden die Charaktere weiter zurückgeworfen, je nachdem, wie viel Schaden sie erlitten oder zugefügt haben. Wie bei „Smash Bros.“ sollen die Charaktere sogar ganz von der Karte geschmissen werden können.

„Gummy Bears“ soll eine gemütliche LoFi-Ästhetik erhalten und womöglich ein eher jüngeres Publikum ansprechen. Intern soll der Titel seit seiner Inkubationszeit als Bungies „unterhaltsamstes“ Projekt bezeichnet worden sein. Auch bei den Spieletests erhielt „Gummy Bears“ positives Feedback. Es wird angenommen, dass sich das Projekt bereits seit etwa drei Jahren in Entwicklung befindet.

Bunte Welten und „süße“ Charaktere

Weiter wird berichtet, dass „Gummy Bears“ mehrere Spielmodi bieten soll. Darüber hinaus fallen die Charaktere in drei Klassentypen: Angriff, Verteidigung sowie Unterstützung. Zwischen den einzelnen Matches würden die Spieler mit ihren Freunden abhängen und dabei ihre eigene Identität ausdrücken können.

Schon im August 2023 berichtete TheGamePost über „Gummy Bears“. Damals wurde angegeben, dass es sich bei dem Projekt um ein kompetitives Team-gegen-Team-PvP-Erlebnis handeln soll. Die Charaktere sollen dabei farbenfroh und „süß“ gestaltet sein und ein neonähnliches Aussehen besitzen.

Quelle: TheGamePost, PlayStation Universe

