The Witcher: Spieler könnten im Multiplayer-Ableger ihre eigenen Hexer erstellen – Hinweis

Mit „Project Sirius“ befindet sich aktuell ein Multiplayer-Spiel im „The Witcher“-Universum in der Entwicklung. Darin könnten die Spieler womöglich auch ihre ganz eigenen Hexer erschaffen. Entsprechende Hinweise lieferte nun ein Jobangebot von Entwickler The Molasses Flood.

CD Projekt Red hat aktuell alle Hände voll mit „The Witcher 4“ zu tun, doch neben dem nächsten Teil der Hauptreihe befinden sich auch noch mehrere Spin-Offs in der Mache. Dazu zählt auch ein „The Witcher“-Multiplayer-Spiel, das derzeit noch unter dem Namen „Project Sirius“ bekannt ist und bei Entwickler The Molasses Flood entsteht. Neue Hinweise zum Spiel liefert nun ein Jobangebot des Studios.

Spieler können womöglich ihre eigenen Hexer erschaffen

So ist der in Boston ansässige Entwickler, der sich in der Vergangenheit für die beiden Titel „The Flame in the Flood“ und „Drake Hollow“ verantwortlich zeichnete, momentan auf der Suche nach einem 3D-Charakterkünstler in leitender Position. Der Stellenbeschreibung nach sei man dem Art Director von „Project Sirius“ unterstellt und wird gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Kreativteams arbeiten, um „sicherzustellen, dass die Charaktere mit der künstlerischen Vision und den Gameplay-Anforderungen des Projekts übereinstimmen“.

Weiter heißt es, dass der gesuchte Mitarbeiter in der Lage sein sollte, „Weltklasse-Charaktere“ zu liefern. Wie die Kollegen von Gamerant jetzt spekulieren, könnte dies auch auf eine mögliche Charaktererstellung für das geplante „The Witcher“-Multiplayer-Spiel hinweisen. Dadurch könnten die Spieler nach Belieben ihre ganz eigenen Hexer erstellen. Das könnte nach der Enthüllung von „The Witcher 4“ vielleicht auch für etwas Ruhe sorgen, nachdem nicht alle mit Ciri als neue Protagonistin der Rollenspiel-Reihe rundum zufrieden waren.

Project Sirius lässt auf sich warten

Allerdings könnten die Entwickler auch auf einen Charakter-Editor verzichten und stattdessen auf vorgefertigte Figuren setzen, zwischen denen sich die Spieler des Multiplayer-Spin-Offs dann entscheiden können. Letztendlich werden die „The Witcher“-Fans abwarten müssen, bis der Titel offiziell enthüllt wird oder aber handfeste Details bekannt werden.

Außer der Tatsache, dass es sich um einen Mehrspieler-Titel handeln wird und The Molasses Flood die Entwicklung übernimmt, ist bisher nichts über „Project Sirius“ bekannt. Allerdings ließ eine Stellenausschreibung im Dezember des letzten Jahres vermuten, dass die Verantwortlichen wohl einen Live-Service-Ansatz verfolgen könnten. So suchte das Studio nach Mitarbeitern die über umfassende Erfahrung im Bereich „Third-Person-Actionspiele, Multiplayer oder Live-Operationen“ verfügen.

