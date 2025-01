Neuer PSN-Bestpreis: Preisgekröntes Rogue-Like schickt euch für nur 9,99 Euro in die Hölle

Eines der besten Action-RPGs der letzten Jahre, bei dem nicht nur Fans von Rogue-Likes auf ihre Kosten kommen, ist aktuell zum absoluten Bestpreis im PS Store erhältlich. So gewährt Sony aktuell 60 Prozent Rabatt auf „Hades“ für die PS5 und PS4.

Sony hat die umfangreichen Januar-Angebote um zusätzliche Rabatte erweitert, sodass PS5- und PS4-Besitzer noch mehr Schnäppchen schlagen können. Mit dabei ist auch ein preisgekröntes Action-Rollenspiel, das zu den besten Vertretern der sogenannten Rogue-Likes gehört, bei denen das Abenteuer nach jedem Bildschirmtod zu einem gewissen Maß von vorne beginnt.

Die Rede ist hierbei natürlich von „Hades“, welches seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen überhäuft wurde. Falls euch der Indie-Hit bislang entgangen ist, habt ihr nun die beste Gelegenheit, besonders günstig in die Tiefen der Hölle hinabzusteigen.

So wird „Hades“ noch bis zum 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr sowohl für die PS5 als auch für die PS4 zum absoluten Bestpreis angeboten.

60 Prozent Rabatt auf Hades

Insgesamt ermöglicht euch das Angebot im Zuge des Januar-Sales einen Rabatt von 60 Prozent, sodass derzeit nur noch 9,99 Euro für „Hades“ fällig werden. Normalerweise werden für das temporeiche Rogue-Like 24,99 Euro veranschlagt. Gespielt werden kann „Hades“ auf der PS5 und PS4.

Dass ihr unbedingt einen Blick auf „Hades“ werfen solltet, auch wenn euch die Rogue-Like-Mechaniken möglicherweise etwas abschrecken, zeigen die Bewertungen im PlayStation Store: Hier prangern nämlich fünf von fünf Sternen, während die Gesamtwertung 4,87 bei über 10.000 abgegeben Stimmen beträgt.

Ein ähnliches Bild liefern die zusammengetragenen Kritiken auf der Bewertungsplattform Metacritic: Hier kommt „Hades“ auf einen beeindruckenden Metacritic-Wert von 9,3. Die Nutzerbewertungen fallen mit 8,6 außerdem ebenfalls äußerst positiv aus.

Wie eingangs bereits erwähnt, konnte „Hades“ auch zahlreiche Preise gewinnen. Dazu gehören unter anderem zwei Game Awards für das beste Action- und Indie-Spiel im Jahr 2020. Obendrein ist Hades das erste Videospiel, dass mit dem Hugo Award ausgezeichnet wurde – ein Leserpreis, der an die besten Sci-Fi- und Fantasy-Werke verliehen wird.

Hades macht euch zum Prinzen der Unterwelt

In „Hades“ schlüpfen Spieler in die Rolle des Unterwelt-Prinzen Zagreus, der versucht, der Hölle und seinem titelgebenden Vater Hades zu entkommen. Auf seiner Reise Richtung Olymp wird er von zahlreichen Gottheiten der griechischen Mythologie unterstützt und kann sich dadurch die unterschiedlichsten Fähigkeiten aneignen. Diese sind in den herausfordernden Kämpfen des Action-RPGs auch bitter nötig.

Sobald Spieler das Zeitliche segnen, müssen sich erneut durch die prozedural generierte Spielwelt kämpfen. Allerdings gewährt jeder Fluchtversuch gewisse Verbesserungen, sodass auch trotz mehrmaliger Tode ein stetiger Fortschritt zu spüren ist. Die spannende Hintergrundgeschichte sorgt zudem für weitere Motivation. Durch sein gutes Balancing und viele Optionen ist Hades sowohl für Einsteiger als auch Rogue-Like-Experten eine echte Empfehlung.

