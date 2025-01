Phantom Blade Zero: Bosskampf, Innovationen und mehr – S-Game kündigt Präsentation an

Über den offiziellen X-Kanal kündigte das chinesische Studio S-Game eine bevorstehende Gameplay-Präsentation des ambitionierten Action-Rollenspiels "Phantom Blade Zero" an. Wir verraten euch, wann es so weit sein wird und worauf ihr euch freuen dürft.

Spätestens seit dem 2024 veröffentlichten „Black Myth: Wukong“, das sich in wenigen Wochen mehr als 20 Millionen Mal verkaufte, dürften sich chinesische Blockbuster endgültig auf dem Radar westlicher Spieler befinden.

Ein weiterer potenzieller China-Hit, der sich aktuell in Entwicklung befindet, ist der Action-Titel „Phantom Blade Zero“, der bereits in seiner Präsentation auf der Gamescom 2024 einen positiven Eindruck hinterließ. Nachdem es um das ambitionierte Projekt in den letzten Monaten etwas stiller wurde, meldete sich S-Game in dieser Woche mit einem Lebenszeichen zurück.

Wie die Entwickler bekannt gaben, bereitet das Studio die Veröffentlichung eines neuen Gameplay-Trailers vor, der uns einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung von „Phantom Blade Zero“ ermöglichen wird.

Wann erscheint der neue Trailer?

Auch einen Termin nannte das Studio im Rahmen der heutigen Ankündigung. Laut S-Game erscheint der neue Gameplay-Trailer zu „Phantom Blade Zero“ am Dienstag, den 21. Januar 2025 um 20 Uhr pazifischer Zeit.

Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Trailer hierzulande ab Mittwoch, den 22. Januar 2025 um 5 Uhr morgens verfügbar. Weiter führt S-Game aus, dass uns der Trailer einen Eindruck davon vermitteln wird, wie die Entwickler versuchten, die „ultimative Nahkampferfahrung“ zu erschaffen.

Das Studio führte aus: „Erlebt ein intensives, unbearbeitetes Bosskampf-Gameplay-Video, das unsere mutigen Innovationen vorführt und tief in die Gestaltung des ultimativen Nahkampf-Erlebnisses eintaucht“, so S-Game.

Die Wartezeit bis zum neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch mit unserer Vorschau zu „Phantom Blade Zero“ vertreiben, in der wir euch verraten, warum S-Game definitiv ein heißes Eisen im Feuer hat.

Es ist wohl Geduld gefragt

„Phantom Blade Zero“ befindet sich für den PC und die PS5 in Entwicklung. Wann wir mit dem Release des Action-Titels rechnen dürfen, ließ S-Game bislang offen. Unbestätigten Berichten zufolge könnte es allerdings erst im Herbst 2026 so weit sein.

In „Phantom Blade Zero“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Soul. Nach einem Verrat sinnt dieser auf Rache. Der Haken an der Sache: Für seinen Rachefeldzug bleiben ihm nur 66 Tage Zeit.

Laut S-Game bringt es die Kampagne von „Phantom Blade Zero“ auf eine Spielzeit von 30 bis 40 Stunden. Zudem plant das chinesische Studio diverse Endgame-Inhalte, über die S-Game zu einem späteren Zeitpunkt sprechen möchte.

Auch wenn sich S-Game bei der spielerischen Umsetzung von Titeln wie „Dark Souls“ inspirieren ließ, solltet ihr nicht mit einem klassischen Soulslike rechnen.

Zu den offensichtlichsten Unterschieden zu typischen Soulslikes gehören auswählbare Schwierigkeitsgrade oder die Tatsache, dass Gegner nicht wiederbelebt werden, wenn ihr an einem Checkpoint speichert.

