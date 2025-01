Microsoft: Patent aufgetaucht – Mittels generativer KI spontan zu neuen Inhalten & Geschichten?

In dieser Woche wurde ein 2024 von Microsoft eingereichtes Patent entdeckt, das die Möglichkeiten generativer KI bei der Erstellung von neuen Inhalten und Geschichten beschreibt. Ein Ansatz, von dem Spieler wie Entwickler gleichermaßen profitieren könnten.

In den vergangenen Monaten bekundeten verschiedene Branchengrößen wie Electronic Arts oder PlayStation ihr Interesse an der künstlichen Intelligenz.

Hermen Hulst, der Co-CEO von Sony Interactive Entertainment, attestierte dem Einsatz von KI sogar das Potenzial, die Entwicklung von Videospielen und das Gaming an sich grundlegend zu revolutionieren. In eine ähnliche Richtung bewegt sich ein Patent von Microsoft. Dieses wurde bereits im letzten Jahr angemeldet und erst jetzt entdeckt.

In dem Patent beschreibt Microsoft den Einsatz generativer KI bei der spontanen Erstellung neuer Geschichten und Inhalte.

Mittels KI zu neuen narrativen Möglichkeiten?

Wie aus der Beschreibung des Patents hervorgeht, könnten sowohl Entwickler und Designer von Videospielen als auch die Spieler selbst von den Möglichkeiten der generativen KI profitieren.

Im Detail geht es um eine Technologie, die auf die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zurückgreift und diese nutzt, um auf Knopfdruck neue Inhalte und narrative Elemente zu erschaffen.

Des Weiteren ist in dem Patent von einer „Zusammenfassung auf hoher Ebene der Möglichkeiten, wie Spiele iteriert werden können“, die Rede. Darunter die schnelle Generierung von für die Geschichte relevanten Objekten auf Basis der Eingaben der Spieler. Ein weiteres Beispiel zeigt, wie die Entwickler das System in ein bereits vorhandenes Sandbox-Spiel wie „Minecraft“ implementieren könnten.

Von hier aus könnten Spieler Eingabeaufforderungen geben, in denen sie nach neuen Spielregeln, Systemen, Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs) oder narrativen Inhalten fragen, die das Spiel spontan für sie erstellen soll.

Microsoft investiert Milliarden in das Thema KI

Ob die im Patent beschriebene Technologie Serienreife erlangt, bleibt abzuwarten. Um sich entsprechende Technologien und Konzepte zu sichern, meldeten Unternehmen in der Vergangenheit nämlich immer wieder Patente an, ohne dass sie die beschriebenen Konzepte in der Praxis verwendeten.

Wie die letzten Jahre zeigten, meint es Microsoft beim Thema KI aber definitiv ernst. Schließlich investierte das Redmonder Unternehmen unter anderem mehrere Milliarden US-Dollar in Open-AI.

Laut Haiyan Zhang, dem Leiter des Gaming-KI-Bereichs bei Xbox, wird die künstliche Intelligenz die Entwicklung von Videospielen immer stärker unterstützen.

Allerdings betonte Zhang gleichzeitig, dass die KI die menschliche Kreativität und menschliche Entwickler, die an Videospielen arbeiten, niemals komplett ersetzen kann.

