Aktuelle Umfrage: Großteil der Entwickler setzt bei Arbeitsabläufen auf künstliche Intelligenz

In einer von Unity in Auftrag gegebenen Umfrage ging es um die Frage, wie viele Entwickler mittlerweile auf die Unterstützung der künstlichen Intelligenz setzen. Laut der Umfrage nutzt mittlerweile mehr als die Hälfte der Studios und Entwickler KI-Techniken, die ihnen die Arbeit erleichtern.

Wie die Aussagen diverser Studios und führender Publisher in den letzten Monaten zeigten, nimmt die künstliche Intelligenz bei der Entwicklung von Videospielen eine immer größer werdende Rolle ein.

Unterstrichen wird diese Entwicklung von einer aktuellen Umfrage, die der Engine-Hersteller Unity in Auftrag gab. Hier wurden mehr als 300 Studios und Entwickler nach einer möglichen Nutzung von KI-Technologien befragt. Wie die Umfrage verdeutlicht, binden mittlerweile mehr als die Hälfte der Befragten die künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsprozesse ein.

„62 Prozent der von uns befragten Studios gaben an, dass sie KI in ihren Arbeitsabläufen verwenden. Hauptsächlich zur schnellen Prototypenerstellung sowie für die Konzeption, Asset-Erstellung und Worldbuilding“, kommentierte Unity die in Auftrage gegebene Umfrage.

Entwickler über die Nutzung der künstlichen Intelligenz

Beim Erlernen neuer KI-Technologien, die die Produktion beschleunigen können, sehen sich die Befragten laut eigenen Angaben mit diversen Herausforderungen konfrontiert. Trotz allem gaben 71 Prozent der Studios an, dass sie die künstliche Intelligenz nutzen. Vor allem um die internen Prozesse zu optimieren und die Produktion von Spielen zu beschleunigen.

38 Prozent der befragten Studios wiederum wiesen darauf hin, dass sie bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz eher zurückhaltend agieren. Von dieser Gruppe merkten 43 Prozent an, dass sie Interesse an der Nutzung von KI hätten, ihnen aber die Zeit fehle.

24 Prozent der Studios räumten ein, dass es ihnen schlichtweg an den technischen Fähigkeiten für eine effektive Nutzung der künstlichen Intelligenz mangelt. Laut den Erhebungen von Unity hat sich die durchschnittliche Zeit bis zum Launch von Spielen von 218 Tagen im Jahr 2022 auf 304 Tage für das Jahr 2023 erhöht.

Entwickler sehen KI auch kritisch

Bereits Ende Januar erschien der „GDC’s State Of The Game Industry 2024“ genannte Bericht. Aus diesem ging hervor, dass der Einsatz der künstlichen Intelligenz von den Entwicklern nicht nur positiv gesehen wird. Stattdessen gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, dass ihnen die zunehmende Nutzung von KI-Techniken Sorgen bereitet.

Vor allem Angestellte in den Bereichen Narrative, Visual Arts und Qualitätskontrolle stehen der Nutzung der künstlichen Intelligenz skeptisch gegenüber. Zudem gehen sie von negativen Auswirkungen für ihre berufliche Zukunft aus.

„Wenn es um die Auswirkungen von Generative AI auf die Spieleindustrie im Allgemeinen geht, scheinen die Meinungen der Entwickler geteilt zu sein. Diejenigen, die in den Bereichen Business, Marketing und Programmierung tätig sind, neigen eher dazu zu sagen, dass die Technologie positive Auswirkungen haben wird“, so der Bericht weiter.

„Diejenigen in den Bereichen Narrative, Visual Arts und Qualitätskontrolle hingegen neigen eher dazu zu sagen, dass die Auswirkungen negativ sein werden.“

