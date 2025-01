Star Wars: RTS-Spiel von Respawn Entertainment hat einen Enthüllungstermin – Gerücht

Entwickler Respawn Entertainment ist vor allem für Shooter und Action-Adventures bekannt, doch die Macher der „Star Wars Jedi“-Reihe arbeiten auch an einem Strategiespiel im „Star Wars“-Universum, dessen Enthüllungstermin Gerüchten zufolge nun feststehen soll.

Das Entwicklerstudio Respawn Entertainment, welches von den beiden „Call of Duty“-Veteranen Jason West und Vince Zampella gegründet wurde, ist vor allem für die beiden „Titanfall“-Spiele, „Apex Legends“ und die „Star Wars Jedi“-Reihe bekannt.

Doch die Shooter- und Action-Experten wagen sich auch in neue Genre-Bereiche vor und arbeiten hinter verschlossenen Türen aktuell für Electronic Arts an einem bislang noch unangekündigten Strategiespiel im „Star Wars“-Universum. Neuesten Gerüchten zufolge könnte die Enthüllung im Frühjahr 2025 stattfinden.

Enthüllung des Star-Wars-Strategiespiels womöglich im April

So berichten die Kollegen von Insider Gaming, dass ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes X (ehemals Twitter) entsprechende Hinweise erhalten habe, für die den Einschätzungen nach gute Beweise vorliegen. Demnach soll das „Star Wars“-Strategiespiel von Respawn Entertainment im April 2025 präsentiert werden. Genauer gesagt soll es im Rahmen der Star Wars Celebration in Japan so weit sein, die vom 18. bis 20. April 2025 stattfinden wird.

Wie der Insider außerdem erfahren haben will, soll neben der offiziellen Ankündigung auch ein erster Trailer zum „Star Wars“-RTS-Spiel gezeigt werden. Erstmals bestätigt wurden die Arbeiten am Projekt im Januar 2022. Damals sagte Vince Zampella: „Wir hier bei Respawn sind große Star Wars-Fans und freuen uns, mit Lucasfilm Games an neuen Titeln zu arbeiten, die wir schon seit Jahren machen wollten.“

https://twitter.com/bogorad222/status/1880275605310333092

Respawn arbeitet mit Strategie-Experten zusammen

Das besagte „Star Wars“-Strategiespiel entsteht allerdings nicht allein unter der Regie von Respawn Entertainment. Stattdessen arbeitet das Studio mit dem noch jungen Studio Bit Reactor zusammen, die jedoch eine geballte Ladung Strategie-Expertise mitbringen. So werkelten die Mitarbeiter bereits an der „XCOM“– und „Civilization“-Reihe. Geleitet werden die Arbeiten zudem von Spielebranchen-Veteran Greg Foertsch.

Als Grafikgerüst für das RTS-Spiel im „Star Wars“-Universum wird die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen, mit der Respawn bereits bestens vertraut sein dürfte. Überdies wird die Veröffentlichung des Titels neben dem PC auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen angestrebt. Das von Respawn Entertainment geplante Mandalorian-Spiel wurde hingegen bereits eingestellt.

Weitere Meldungen zu Respawn Entertainment, Star Wars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren