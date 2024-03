Titanfall: Gerüchte um ein neues Projekt von Respawn nehmen an Fahrt auf

Wie der Giant Bomb-Redakteur Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeiten die Entwickler von Respawn Entertainment aktuell an einer neuen Erfahrung im "Titanfall"-Universum. Mit "Titanfall 3" sollten wir laut Grubb aber weiterhin nicht rechnen.

In der vergangenen Woche kündigte Electronic Arts die Streichung von 670 Stellen an und gab bekannt, dass diverse Projekte eingestellt wurden beziehungsweise eingestellt werden sollen. Laut einem Bericht von IGN befindet sich darunter ein „Star Wars“-Shooter von Respawn Entertainment.

Ergänzend zu diesen Angaben sprach der Giant Bomb-Redakteur Jeff Grubb in der neuen Ausgabe von „Game Mess Mornings“ über die aktuelle Entwicklung bei Respawn Entertainment. Wie Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeitet das „Skunkworks“-Team rund um „Titanfall“-Director Steve Fukuda derzeit an einem neuen Titel im „Titanfall“-Universum.

Weitere Details zu dem Projekt konnte Grubb laut eigenen Angaben bislang nicht in Erfahrung bringen. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der neue „Titanfall“-Titel genutzt werden könnte, um das zugrunde liegende Universum zu erweitern.

Um entsprechenden Gerüchten und Spekulationen nicht Tür und Tor zu öffnen, wies Grubb allerdings darauf hin, dass wir es hier nicht mit „Titanfall 3“ zu tun haben.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

„Dieses Spiel, wie es heute steht, ist soweit ich weiß ein Titanfall-Spiel. Es ist im Titanfall-Universum angesiedelt. Aber jeder, mit dem ich spreche, sagt immer wieder […] gehe nicht von einem Titanfall 3 aus. Einem Spiel mit einer Online-Mehrspieler- und einer Einzelspieler-Kampagne“, ergänzte Grubb.

Respawn Entertainment äußerte sich zu den Angaben von Grubb nicht. Bereits Anfang 2023 kam das Gerücht auf, dass das Studio an einer neuen „Titanfall“-Erfahrung arbeitete, die jedoch eingestellt wurde. Das Projekt trug laut einem Bericht von Bloomberg den Namen „Titanfall Legends“.

Weiter ging aus anderen unbestätigten Berichten hervor, dass „Titanfall Legends“ in Respawn Entertainments Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ spielbar gewesen wäre und euch unter anderem eine klassische Kampagne bieten sollte. Warum sich EA beziehungsweise die Entwickler dazu entschlossen, „Titanfall Legends“ einzustellen, ist bis heute unklar.

Im Rahmen der Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference im September 2023 hob Electronic Arts‘ CEO Andrew Wilson die Bedeutung von Respawn Entertainment für sein Unternehmen hervor. Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Wilson darauf hin, dass die „Titanfall“- und „Apex Legends“-Macher an mehreren „aufregenden Projekten“ arbeiten.

„Sie sind ein unglaubliches Team, und sie haben einen unglaublichen Wert für uns, unsere Aktionäre und sicherlich für diese globalen Spieler-Communitys in Apex und der Jedi-Serie geschaffen“, so Wilson im Sommer 2023.

„Und Sie sollten sich vorstellen, dass bei Respawn noch einige andere Dinge passieren, über die wir jetzt nicht sprechen werden. Aufgrund der Qualität des Teams können wir uns aber wirklich darauf freuen.“

Weitere Meldungen zu Titanfall.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren