Titanfall 3: Befand sich einst 10 Monate lang in Entwicklung

In den letzten Jahren machten immer wieder Gerüchte zu "Titanfall 3" die Runde. Nun bestätigte ein ehemaliger Respawn-Entwickler, dass sich das Spiel tatsächlich einst in Entwicklung befand.

Seit einigen Jahren erhoffen sich „Titanfall“-Fans einen weiteren Ableger, der die Mech-Action in neue Sphären hebt. Allerdings hatte Respawn Entertainment bereits mehrfach betont, dass ein neuer Teil vorerst nicht in Planung ist. Dies bedeutet nicht, dass er sich nicht längst schon einmal in Entwicklung befand.

Apex hatte Titanfall auch intern verdrängt

Denn Mohammed Alavi, früherer Designer hinter „Titanfall“ und „Call of Duty“, betonnte in einem Interview mit The Burnettwork, dass Respawn Entertainment bereits zehn Monate lang an „Titanfall 3“ gearbeitet hatte, ehe man das Projekt einstampfte, um sich verstärkt auf „Apex Legends“ konzentrieren zu können. So sagte Alavi:

„Titanfall 2 kam heraus, tat, was es tat und wir dachten uns so: ‚Okay, wir werden Titanfall 3 machen.‘ Wir arbeiteten ernsthaft zehn Monate an Titanfall 3. Wir hatten die Technologie dafür und mehrere Missionen am Laufen. Aber um das klarzumachen, es war schrittweise besser, aber es war nicht revolutionär.“

Letztendlich soll dem Spiel eine Kombination aus ungünstigen Umständen das Genick gebrochen haben. Einerseits war es dem Multiplayer-Team nicht gelungen, den Mehrspieler zugänglich zu gestalten und andererseits wurde das Battle Royale-Genre massiv erfolgreich, weshalb man sich diesem Markt ebenfalls anschließen wollte. Dadurch entstand schnell ein Prototyp zu „Apex Legends“, der intern einiges an Interesse generierte. Dazu sagte Alavi:

„Wir haben Titanfall 3 buchstäblich selbst eingestellt, da wir uns dachten: ‚Wir können dieses Spiel machen und es wird Titanfall plus etwas besser oder wir können dieses Teil machen, was offensichtlich fantastisch ist.“

Diese Entscheidung führte letzten Endes zu einem der erfolgreichsten Battle Royale-Shooter auf dem Markt, der meist vor allem für das Gameplay hochgelobt wird. Und heutzutage hat „Titanfall 3“ einen schwierigen Stand, da auch Respawn-Oberhaupt Vince Zampella zuletzt betonte, dass es „das Richtige sein muss.“

