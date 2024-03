Star Wars: Eingestelltes Respawn-Projekt ein „fantastischer Titel“, aber ein zu großes Risiko?

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass sich Electronic Arts dazu entschloss, die Arbeiten an einem Ego-Shooter im" Star Wars"-Universum einzustellen. Weitere unbestätigte Details zu dem Projekt lieferte uns der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson.

In dieser Woche kündigte Electronic Arts an, dass das Unternehmen die eigene Belegschaft um knapp fünf Prozent und somit 670 Angestellte reduziert. Darüber hinaus bewertete die Führungsetage diverse Projekte neu und stellte ausgewählte Titel ein.

Einem Bericht von IGN zufolge befand sich darunter ein Ego-Shooter im „Star Wars“-Universum, der bei Respawn Entertainment entstand. Der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson stützt die Gerüchte und spricht ebenfalls von einem eingestellten „Star Wars“-Shooter. Zudem lieferte uns Henderson unbestätigte Details zu dem Titel.

Wie bereits spekuliert, hätten die Spielerinnen und Spieler die Kontrolle über einen Mandalorianer-Kopfgeldjäger übernommen. Allerdings betont Henderson, dass wir es hier mit nicht mit dem gleichen Charakter zu tun haben, der in der gleichnamigen Disney+-Serie die Hauptrolle spielt.

Weiter gibt der Insider an, dass das Feedback der Entwickler und externen Playtester hervorragend ausfiel und auf einen „fantastischen Titel“ hindeutete. Allerdings soll EA in dem Projekt ein zu hohes finanzielles Risiko gesehen und sich daher dazu entschlossen haben, die Arbeiten an dem Shooter einzustellen.

Kopfgeldjagden und eine Prise Doom?

Laut den Angaben von Tom Henderson setzte Respawn Entertainment bei dem „Star Wars“-Projekt zwar auf eine lineare Erzählung der Geschichte. Die Spielwelt an sich bot jedoch zum Teil offene und umfangreiche Areale, in denen sich die Kämpfe abgespielt hätten. Zudem wollten euch die Entwickler mit diversen Geheimnissen zum Erkunden der Spielwelt animieren.

„Die Kämpfe wurde aufgrund des Mandalorian-Jetpacks, das vertikales Sprinten und horizontales Boosten ermöglichte, um hoch erreichbare Orte zu erreichen, als sehr rasant beschrieben. Es wurde auch gesagt, dass es eine Takedown-Funktion gab, mit der euer Charakter Takedowns durchführte. Diese erinnerten ein wenig an Doom (allerdings weniger blutig) und wurden genutzt, um Feinde auszuschalten“, führte Henderson aus.

Zu den Hauptgegnern hätten Sturmtruppen gehört, die in den Arealen patrouillierten, während ihr versucht hättet, eure Ziele zur Strecke zu bringen. Für die nötige Abwechslung sollten weitere Widersacher sorgen, die sich je nach Planet änderten. Auch Auseinandersetzungen mit größeren Gegnern wie dem ikonischen AT-ST-Walker waren demnach Bestandteil des Spiels.

Als Dreh- und Angelpunkt eurer Abenteuer sollte die „The Den“ genannte Basis fungieren. In der Basis wurden unter anderem euer Schiff, eine Karte der Galaxie, eine Upgrade-Station oder eine Waffenkammer untergebracht. Gleichzeitig hättet ihr euch hier auf eure nächste Mission vorbereitet, indem ihr beispielsweise eure Ausrüstung anpasst.

Das eingestellte „Star Wars“-Projekt von Respawn Entertainment befand sich für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

