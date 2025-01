85 Prozent Rabatt: Monster-Hunter-Alternative für PS5 jetzt so günstig wie nie

Sony lockt anlässlich des neuen Jahres mit über 2.000 Angeboten für die PS5 und PS4 in den PlayStation Store. Darunter befindet sich auch ein Action-Rollenspiel, das vor allem Fans der „Monster Hunter“-Reihe ansprechen dürfte und nun für den bislang günstigsten Preis erhältlich ist.

Neues Jahr, neues Angebote: Um den Beginn von 2025 gebührend zu feiern, hat Sony mit den Neujahrsangeboten im PlayStation Store eine neue Rabattaktion gestartet, wodurch über 2.000 Spiele für PS5 und PS4 vergünstigt zu haben sind. Mit dabei ist auch eine Alternative zu Capcoms „Monster Hunter“-Reihe, die sich Fans von Action-Rollenspiel etwas genauer ansehen sollten.

Im Februar 2023 veröffentlichte Electronic Arts nämlich gemeinsam mit Koei Tecmo Games und Entwickler Omega Force mit „Wild Hearts“ eine etwas andere Interpretation der bekannten Monster-Jagden. Und nun ist das Abenteuer für die PS5 zum absoluten PSN-Bestpreis erhältlich. Gültig ist die Aktion noch bis zum 30. Januar 2025 um 0:59 Uhr.

85 Prozent Rabatt auf Wild Hearts

Üblicherweise werden für „Wild Hearts“ auf der PS5 im PlayStation Store noch 79,99 Euro fällig – außer ihr seid im Besitz eines PS-Plus-Abonnements der Extra-Stufe. Doch jetzt ist das Action-RPG für den bisher günstigsten Preis im PS Store erhältlich: Durch einen satten Rabatt in Höhe von 85 Prozent kostet „Wild Hearts“ aktuell nur noch 11,99 Euro.

Auch wenn „Wild Hearts“ nicht die Klasse der „Monster Hunter“-Reihe erreichen konnte, lohnt es sich für den günstigen Preis einen Blick auf das Spiel zu werfen. So zeigte sich vor allem die Fachpresse durchaus zufrieden mit „Wild Hearts“, sodass nach 58 Tests ein Metascore von 79 Punkten zustande gekommen ist. Etwas kritischer sehen das die Spieler, die einen User Score von 6,7 Punkten vergeben haben.

Ein ähnliches Bild zeichnen auch die Bewertungen im PlayStation Store: Nach 4666 abgegebenen Spieler-Bewertungen kommt „Wild Hearts“ hier auf eine Gesamtwertung von 3,65 bei maximal 5 Sternen.

Punkten kann „Wild Hearts“ vor allem durch sein innovatives Gameplay, welches die Jagd auf Monster mit einer speziellen Bau-Mechanik kombiniert. So lassen sich während der Gefechte riesige Konstrukte errichten, die ziemlich kreative Lösungsansätze ermöglichen. Auch die vom mittelalterlichen Japan angehauchte Spielwelt wurde gelobt, genauso wie der fließende Wechsel zwischen Solo- und Koop-Spiel.

Mit Karakuri auf der Jagd nach Kemono

„Wild Hearts“ verschlägt die Spieler in die Welt von Azuma, die von den Kreaturen namens Kemono heimgesucht wird, nachdem diese durch eine Verbindung zur Natur ihrer zerstörerischen Wut freien Lauf lassen. Um die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, liegt es an den Spielern in der Rolle eines Jägers für Ordnung zu sorgen. Das Dorf Minato dient als Dreh- und Angelpunkt des Geschehens, von wo aus die einzelnen Expeditionen gestartet werden.

Wie schon bei den „Monster Hunter“-Spielen rückt die Story auch in „Wild Hearts“ eher in den Hintergrund. Stattdessen liegt der Fokus voll und ganz auf dem Gameplay. Und hier kann der Titel von Entwickler Omega Force mit seiner einzigartigen Bau-Mechanik ordentlich punkten. Durch die sogenannte Karakuri-Technik lassen sich im Kampf gegen die Monster verschiedenste Hilfsmittel bauen, durch die sich ein Vorteil verschaffen lässt.

Weitere Meldungen zu Wild Hearts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren