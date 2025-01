Sony: Liste der eingestellten Live-Service-Spiele wird länger – Übersicht

Im frühen Jahr 2022 unterstrich Sony seine Absicht, sich künftig verstärkt auf Live-Service-Spiele konzentrieren zu wollen. Zehn Titel dieser Kategorie wollte der Entertainment-Riese bis 2026 auf den Markt bringen, später wurden zwölf daraus. Ein gewagtes Unterfangen für einen traditionellen Hersteller von Singleplayer-Spielen – oder?

Sony wollte keineswegs unvorbereitet an die Sache herangehen. So übernahm der Konzern im selben Jahr den Entwickler Bungie, das Studio hinter dem Online-Ego-Shooter „Destiny“. Für 3,6 Milliarden Dollar hatten die Japaner damit geballte Multiplayer-Expertise eingekauft.

Doch genau diese führte 2023 zur Einstellung der Mehrspieler-Komponente von „The Last of Us Part 2“, nachdem Bungie Bedenken hinsichtlich der langfristigen Monetarisierung geäußert hatte. Bis zur fulminanten Bauchlandung mit dem Helden-Shooter „Concord“, bei der Marktübersättigung und Spielererwartungen mit einspielten, wurden noch weitere Projekte intern eingestellt oder neu bewertet.

Sony hat 7 von 12 Live-Service-Spielen eingestampft

Dies alles lässt nach dem Stand der Dinge bei Sonys Live-Service-Strategie und insbesondere den betreffenden Spielen fragen. Welche Titel befinden sich noch in der Entwicklung, welche zählen schon zu den „Games That Weren’t“? Wir ziehen nachfolgend Bilanz.

Eingestellt:

The Last of Us Part 2-Multiplayer : Arbeit eingestellt im Dezember 2023

: Arbeit eingestellt im Dezember 2023 Marvel’s Spider-Man: The Great Web: Abgebrochen zu einem unbekannten Zeitpunkt, jedoch im Zusammenhang mit dem Insomniac-Hack im Dezember 2023

Abgebrochen zu einem unbekannten Zeitpunkt, jedoch im Zusammenhang mit dem Insomniac-Hack im Dezember 2023 Live-Service-Spiel von London Studio : Abgebrochen, das Studio schloss im Februar 2024 seine Pforten

: Abgebrochen, das Studio schloss im Februar 2024 seine Pforten Twisted Metal: Eingestellt im Februar 2024

Eingestellt im Februar 2024 Payback Project (Bungie) : Abgebrochen im August 2024

: Abgebrochen im August 2024 Live-Service-Spiel von Bend Studio : Abgebrochen im Januar 2025

: Abgebrochen im Januar 2025 God of War-Live-Service-Spiel (Bluepoint): Zu den Akten gelegt im Januar 2025

Veröffentlicht oder in Entwicklung:

Helldivers 2 : Veröffentlicht im Februar 2024

: Veröffentlicht im Februar 2024 Concord : Veröffentlicht im August 2024, aber nach nur zwei Wochen dauerhaft offline genommen

: Veröffentlicht im August 2024, aber nach nur zwei Wochen dauerhaft offline genommen Fairgame$ : Im Mai 2023 angekündigt, noch in Produktion

: Im Mai 2023 angekündigt, noch in Produktion Marathon : Im Mai 2023 bestätigt, ebenfalls noch in Produktion

: Im Mai 2023 bestätigt, ebenfalls noch in Produktion Horizon Online: Weiterhin in Entwicklung

Somit wurden unter der Leitung Sonys schon ganze sieben der zwölf angekündigten Projekte zu Grabe getragen. Und es wäre angesichts dessen freundlich, zu behaupten, dass der Live-Service-Plan der PlayStation-Schmiede damit ins Stocken geraten ist.

Dennoch ist natürlich der massive Erfolg des Koop-Shooters „Helldivers 2“ hervorzuheben. Binnen drei Monaten erreichte das Spiel beeindruckende 12 Millionen verkaufte Einheiten und wurde so zum am schnellsten verkauften PlayStation-Titel aller Zeiten. Zusammen mit den PC-Spielerzahlen konnten in der Spitze um die 750.000 gleichzeitige Spieler erreicht werden.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Sonys Fokus aufgrund der bisherigen Live-Service-Schlappe wieder auf das bewährte Einzelspieler-Modell richten wird. Fest steht, dass PlayStation-5-Besitzern hier einige potenzielle Kracher ins Haus stehen. Darunter befinden sich „Ghost of Yotei“, „Death Stranding 2“, „Intergalactic“ und „Marvel’s Wolverine“.

