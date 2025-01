Dollhouse Behind the Broken Mirror: Termin angekündigt und Rabatt für PS5-Disk-Version

Dollhouse Behind the Broken Mirror:

Mit „Dollhouse: Behind the Broken Mirror“ wird demnächst ein neues First-Person-Horror-Abenteuer für die PlayStation 5 erscheinen. Der Release-Termin wurde nun offiziell bekannt gegeben, während die Disk-Version für die PS5 bereits zum Launch mit einem Rabatt erhältlich sein wird.

Fans von Horrorspielen werden im März 2025 mit Nachschub versorgt werden – dann wird nämlich das brandneue Grusel-Abenteuer „Dollhouse: Behind the Broken Mirror“ erscheinen. Den genauen Release-Termin hat Publisher SOEDESCO nun offiziell bekannt gegeben.

Außerdem können interessierte Spieler bereits zum Launch von „Dollhouse: Behind the Broken Mirror“ ein wenig Geld sparen, denn die Disk-Version für die PlayStation 5 wird beim Online-Händler Amazon direkt mit einem Rabatt angeboten.

Verdrehte Albträume im Puppenhaus

Bei „Dollhouse: Behind the Broken Mirror“ handelt es sich um den Nachfolger des 2019 für die PS4 und den PC veröffentlichten „Dollhouse“. Die Handlungen sind allerdings voneinander losgelöst, sodass keinerlei Vorkenntnisse notwendig sind. Spieler schlüpfen im kommenden Noir-Horrorspiel, das aus der Ego-Perspektive erlebt wird, in die Rolle der einst erfolgreichen Sängerin Eliza de Moor, die nach einem Zusammenbruch auf der Bühne unter Amnesie leidet.

Um ihre Erinnerungen zurückzuerhalten, greift sie zu experimenteller Medizin und einer Droge, die die zwischen zwei albtraumhaften Realitäten wandeln lässt. So ist Eliza nicht nur in der Realität unterwegs, sondern auch hinter dem titelgebenden zerbrochenen Spiegel, der sie in ihr altes Elternhaus führt – die Dollhouse Mansion. Dort wartet jedoch nichts Gutes auf Eliza.

Furchterregende Puppen und spannende Rätsel

Im Dollhouse wird Eliza auf der Suche nach ihren Erinnerungsfragmenten mit furchterregenden Puppen konfrontiert, die im Kampf mit Waffen erledigt werden können. Aber auch das heimliche Ausweichen ist ein probates Mittel. Zusätzlich müssen verschiedene Rätsel gelöst werden, um die Wahrheit aufzudecken und die Reise von Eliza erfolgreich zu beenden. Dabei verfügt „Dollhouse: Behind the Broken Mirror“ auch über mehrere Enden.

Passend zum Release bietet das Online-Versandhaus Amazon für die PS5-Disk-Version auch einen Rabatt in Höhe von 13 Prozent an, sodass beim Horror-Trip ins Puppenhaus gleich etwas Geld gespart werden kann.

Ab dem 28. März 2025 wird „Dollhouse: Behind the Broken Mirror“ schließlich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Für die Entwicklung zeichnen sich Grindstone und die Indigo Studios verantwortlich.

