Astro Bot: PS5-Hit schnappt sich den nächsten Game of the Year Award

Sonys „Astro Bot“ hat bereits mehrere Auszeichnungen gewonnen, darunter „Game of the Year“ bei den Game Awards des vergangenen Jahres. Nun wurde der Platformer-Hit auch in New York Spiel des Jahres – unter anderem.

Gängiger Meinung nach hat Team Asobi mit „Astro Bot“ eines der besten 3D-Plattformspiele geschaffen. Ein Urteil, dem sich auch Fachleute anschlossen, wodurch der von Sony verlegte Titel viele Preise einheimsen konnte. Nun kamen weitere Auszeichnungen im Rahmen der 14. jährlichen New York Game Awards hinzu.

Die Veranstaltung fand am 21. Januar 2025 im SVA Theatre statt, wo „Astro Bot“ in gleich drei Kategorien belohnt wurde. Als größte Auszeichnung erhielt Astros neues Abenteuer den Big Apple Award for Best Game of the Year (Spiel des Jahres).

Darüber hinaus wurde der Soundtrack des Spiels mit dem Tin Pan Alley Award for Best Music ausgezeichnet. Mit Blick auf seinen pädagogischen Wert bekam „Astro Bot“ außerdem den Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game (bestes Kinderspiel).

Weitere Gewinner der 14. New York Game Awards

Team Asobi ließ seinen Branchenkollegen dennoch einige Preise übrig. Insgesamt wurden elf weitere Gewinner im Rahmen der Veranstaltung bestimmt. Im Einzelnen waren dies:

Best Indie Game : UFO 50

: UFO 50 Best Writing in a Game : Metaphor: ReFantazio

: Metaphor: ReFantazio Best World : Elden Ring: Shadow of the Erdtree

: Elden Ring: Shadow of the Erdtree Best Acting in a Game : Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle

: Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones and the Great Circle Best AR/VR Game : Batman: Arkham Shadow

: Batman: Arkham Shadow Best Mobile Game : Zenless Zone Zero

: Zenless Zone Zero Best Remake : Silent Hill 2

: Silent Hill 2 Best Hidden Gem : Mouthwashing

: Mouthwashing Best DLC : Elden Ring: Shadow of the Erdtree

: Elden Ring: Shadow of the Erdtree Andrew Yoon Legend Award: Sam Lake (Alan Wake, Max Payne)

Sam Lake (Alan Wake, Max Payne) Best Games Journalism: Simone De Rochefort & Clayton Ashley

Die New York Game Awards werden vom New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) organisiert. Dabei handelt es sich um eine Organisation von Spielejournalisten und Kritikern mit Sitz in New York, die sich auf die Bewertung, Diskussion und Förderung von Videospielen konzentriert.

Der NYVGCC nutzt die Einnahmen aus der Veranstaltung, um Programme wie Schreib-Workshops für Jugendliche in benachteiligten Stadtteilen von New York zu finanzieren. Auch setzt sich die Organisation dafür ein, Videospiele als Kunstform zu etablieren.

Der kleine Astro kam nicht aus dem Nichts

Astro, der robotische Held von „Astro Bot“, dürfte vor seinem Siegeszug nicht jedem Spieler bekannt gewesen sein. Ein Grund dafür ist wohl, dass Astros erster Auftritt in „Astro Bot Rescue Mission“ (2018) für PlayStation VR erfolgte.

Zum zweiten Mal erschien er in „Astro’s Playroom“, das zwei Jahre nach „Rescue Mission“ vorinstalliert auf der PlayStation 5 verfügbar war. Hier brachte Astro den Spielern auf unterhaltsame Weise die Funktionen des DualSense-Controllers näher.

Mehr „Astro Bot“ gefällig? Da wäre noch ein Speedrun-Level im Angebot:

Wer „Astro Bot“ noch nicht kennen sollte und sich nun selbst ein Bild von dem hochgelobten Titel machen möchte, der kann das PlayStation-exklusive Spiel in Sonys Store kaufen. Derzeit wird jedoch keine der verfügbaren Editionen vergünstigt angeboten; die Standard-Edition kostet 70 Euro, die Deluxe-Edition 80 Euro.

