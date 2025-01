Earthblade: Extremely OK Games canceln Celeste-Nachfolger

2021 kündigten Extremely OK Games "Earthblade" an. Nun hat es sich mit dem Projekt jedoch erledigt, da es zu einem Bruch im Entwicklerteam kam.

Mit dem beinharten 2D-Plattformer „Celeste“ lieferten die Entwickler von Extremely OK Games 2018 einen echten Überraschungshit ab. Das Retro-Game rund um Madeline und Mount Celeste wurde von dem Studio lange Zeit weiter mit Patches und kostenlosen Updates bedacht.

2021 wurde dann mit „Earthblade“ das nächste Projekt des Indie-Studios angekündigt. Der Titel war als 2D-Abenteuer angelegt, das jede Menge Action sowie die Erkundung der Spielwelt bieten wollte. Allerdings wurde die Entwicklung des Spiels nun aufgekündigt.

„Explor-Action“-Game wird nicht mehr erscheinen

In einem letzten Blogbeitrag zu „Earthblade“ ging die Mitgründerin von Extremely OK Games und Studioleiterin Maddy Thorson auf die Gründe für die Absage ein. So habe man sich bereits im Dezember dazu entschlossen, das Spiel zu canceln. Nachdem das Team Zeit hatte, die Nachricht zu verarbeiten und zu trauern, wollte man die Entscheidung nun bekanntgeben.

Wie Thorson angibt, kam es durch Meinungsverschiedenheiten über die IP-Rechte für „Celeste“ zu einem Bruch im Gründerteam des Studios. Thorson sowie ihre Mitgründer Noel Berry und Pedro Medeiros hätten schließlich eine Lösung gefunden. Allerdings waren sich die Parteien Thorson und Berry sowie Medeiros danach einig, dass man getrennte Wege gehen sollte.

Pedro Medeiros gab bereits vor einigen Monaten an, dass er nun an einem neuen Spiel namens „Neverway“ arbeite. Noel Berry und Maddy Thorson wollen hingegen Lehren aus dem ziehen, was sie durch „Earthblade“ gelernt haben, und sich wieder auf kleinere Projekte konzentrieren.

Entwicklungsprozess war zu langwierig

Wie Thorson in dem Blogbeitrag weiter angibt, war nicht nur die „Zersplitterung“ des Teams der Grund für die Einstellung von „Earthblade“. Allerdings habe der Weggang von Medeiros den Anstoß für die Überlegungen gegeben, ob es sich lohne, das Spiel fertigzustellen.

Laut der Entwicklerin habe das Projekt viel zu bieten. Jedoch war es auch nicht so weit fortgeschritten, wie man es nach einem so langwierigen Entwicklungsprozess erwarten würde.

Thorson schreibt weiter, dass „Earthblade“ noch immer ein großartiges Spiel werden könnte, wenn sie und Berry weitermachen würden. Allerdings haben die Entwickler erkannt, dass die Arbeiten schon seit längerem ein Kampf waren. Daher empfinde das Studio mit der Absage neben Trauer auch Erleichterung.

Quelle: Exok, Kotaku, PlayStation Universe

Weitere Meldungen zu Earthblade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren