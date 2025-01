Insomniac Games: Neuer Film mit Ratchet & Clank? Studio äußert sich zu TV- und Kino-Adaptionen

Film- und Serien-Umsetzungen von Videospielen erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. So sorgten zuletzt der „Super Mario Bros.“-Film von Nintendo und die „Sonic the Hedgehog“-Reihe für Furore an den Kinokassen, während Serien wie „The Last of Us“ oder „Fallout“ ebenfalls zahlreiche Zuschauer begeistern konnten.

Auch „Ratchet & Clank“ von Insomniac Games war im Jahr 2016 bereits als Animationsfilm auf der Leinwand zu sehen, konnte seinerzeit allerdings nicht überzeugen. Doch wäre jetzt nicht der passende Zeitpunkt für einen neuen Anlauf? Wie es um mögliche TV- und Kino-Adaption der Insomniac-Marken steht, verriet Co-Chef Ryan Schneider jetzt in einem Interview.

Insomniac an weiteren Film- und TV-Umsetzungen interessiert

Nachdem der langjährige Insomniac-CEO Ted Price erst gestern seinen Rücktritt für den März 2025 bekannt gegeben hat, werden gleich drei alteingesessene Mitarbeiter seinen Platz einnehmen und sich die Aufgaben teilen. Dazu gehört auch Ryan Schneider, der mit dem Magazin Variety nun auch über die weiteren Ambitionen des Studios im Film- und Fernsehbereich sprach.

Demnach habe vor allem der Erfolg von Sonys „The Last of Us“-Serie dafür gesorgt, dass Insomniac an weiteren Adaptionen der eigenen Spiele interessiert sei. „Ich denke an den Film ‚Ratchet & Clank‘ von vor einigen Jahren zurück. Und da haben wir schon ziemlich früh angefangen. Also sind wir natürlich an so etwas interessiert. Wir lieben ‚Ratchet & Clank‘ ganz besonders“, so Schneider im Interview.

Ratchet & Clank floppte 2016 in den Kinos

Ein neuer „Ratchet & Clank“-Film hätte durchaus das Potenzial, ein Erfolg zu werden. Auch wenn die erste Leinwandumsetzung aus dem Jahr 2016 dem Lombax und seinem blechernen Freund nicht gerecht geworden ist. Kritisiert wurde der Film damals vor allem aufgrund seiner durchwachsenen Handlung und dem unausgeglichenen Tempo. Ein Blick auf Rotten Tomatoes zeigt eine Kritikerwertung von nur 22 Prozent, während die Beurteilung der Zuschauer immerhin auf 42 Prozent kommt.

Für einen weiteren „Ratchet & Clank“-Film wäre womöglich auch Sony offen, nachdem das Unternehmen zuletzt ohnehin eine groß angelegte Film-Offensive gestartet hatte. So wurden auf der CES 2025 zu Beginn des Jahres auch ein „Horizon Zero Dawn“– und „Helldivers 2“-Film angekündigt, während „Ghost of Tsushima“ eine Anime-Adaption spendiert bekommt. Im April 2025 wird außerdem die Verfilmung von „Until Dawn“ in die Kinos kommen.

Weitere Meldungen zu Insomniac Games, Ratchet & Clank.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren