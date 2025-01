Insomniac Games: Nach mehr als 30 Jahren – Gründer Ted Price verlässt das Studio

In einem offiziellen Statement kündigte der Studiogründer und langjährige Insomniac-Präsident Ted Price seinen Abschied aus der Gamesbranche an. Wie geht es für die Macher von Titeln wie "Ratchet & Clank" oder "Marvel's Spider-Man" weiter?

In diesem Monat verließ mit Shuhei Yoshida, bei Sony Interactive Entertainment zuletzt für die Indie-Sparte zuständig, bereits ein langjähriger Mitarbeiter die PlayStation-Macher.

Wie das Unternehmen und Insomniac Games heute bekannt gaben, wird sich ihm ein weiterer bekannter Veteran anschließen. Die Rede ist von Ted Price, der die „Ratchet & Clank“-Macher im Jahr 1994 mitgründete und als Präsident des Studios fungierte. Nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen entschloss sich Price dazu, im März 2025 sowohl Insomniac Games als auch die Gamesbranche an sich zu verlassen.

Nach dem Ausscheiden von Price wird Insomniac Games zukünftig von den langjährigen Mitarbeitern Chad Dezern, Ryan Schneider und Jen Huang geleitet.

Ted Price übergibt den Staffelstab an seine Nachfolger

In einem offiziellen Statement weist Price darauf hin, dass er die Entscheidung, die Gamesbranche zu verlassen, im vergangenen Jahr traf. Die letzten Monate nutzte er intern, um ein neues Führungsteam auf die Beine zu stellen. Dieses übernimmt ab März die Kontrolle über Insomniac Games und soll das Studio in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Gleichzeitig verfolgen die „Ratchet & Clank“-Macher das Ziel, in den nächsten Jahren Titel abzuliefern, die den Erwartungen der Spieler gerecht werden und diese sogar übertreffen.

„Ich glaube fest daran, dass wir für unseren anhaltenden Erfolg Führungskräfte an der Spitze benötigen, die mit unseren Arbeitsweisen bestens vertraut sind. Die dazu beigetragen haben, unsere Kultur und unsere Prozesse aufzubauen, und die sich das Vertrauen der Menschen verdient haben“, ergänzte Price.

„Seit vielen Jahren waren Chad, Jen und Ryan maßgeblich daran beteiligt, Insomniac zu dem zu machen, was wir heute sind. Ich habe gesehen, wie jeder von ihnen wichtige Initiativen geleitet hat, die das Leben der Insomniacs positiv verändert haben“, führte der scheidende Präsident aus.

Price vertraut auf seine Nachfolger

Abschließend sprach Price seinen Nachfolgern sein Vertrauen aus und versicherte, dass es für ihn niemals in Frage gekommen wäre, „die Zügel an ein Team zu übergeben, dem er nicht zutraue, sich entsprechend um Insomniac zu kümmern und das Studio zu noch größeren Erfolgen zu führen.“

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Dezern, Schneider und Huang: „Unser gemeinsames Ziel ist es, das zu bewahren, was Insomniac seit über 30 Jahren besonders macht, während wir gleichzeitig strategisch erkunden, wie wir uns weiterentwickeln können, um auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich zu sein.“

„Was bedeutet das für unsere Spieler und Fans?“, heißt es abschließend. „Wir werden weiterhin die Spiele entwickeln, die ihr liebt, und dabei auf die Menschen achten, die sie erschaffen. Das entspricht unserer Studiovision, einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen zu haben.“

Die kompletten Statements zum Abschied von Ted Price und der Zukunft von Insomniac Games findet ihr auf der offiziellen Website von Sony Interactive Entertainment.

