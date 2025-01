Minecraft: Darauf haben alle gewartet – Hello-Kitty-DLC erschienen

„Minecraft“ hat sich an ein Crossover mit einer noch viel berühmteren Marke gewagt: Im neuen DLC „Hello Kitty and Friends“ hält die kleine Schleifchen-Katze Einzug in Microsofts Sandbox-Welt.

Jetzt werdet ihr Bauklötze staunen, denn die Sandbox-Sensation „Minecraft“ ist vor Kurzem richtig niedlich geworden. Jedenfalls dann, wenn das Spiel von Jens Bergensten um den neuen DLC „Hello Kitty and Friends“ erweitert wird.

Wie der Name schon sagt, steckt eine Menge „Hello Kitty“ in diesem Erweiterungspaket, das ab sofort auf „Minecraft“-Marktplatz erhältlich ist. Dessen Inhalt versteht sich als bezaubernde Farming-Simulation, und als solche umfasst sie natürlich eine Spieler-Farm sowie eine Stadt. Dort könnt ihr Quests annehmen, um Geschenke (nicht Belohnungen) zu verdienen. Im Folgenden alle Details.

Das steckt im DLC Hello Kitty and Friends für Minecraft

Im Rahmen des Farmmanagements stehen sowohl landwirtschaftliche als auch dekorative Arbeit an der Tagesordnung:

Pflanzen, pflegen und ernten von verschiedenen Feldfrüchten. Dabei ist auch wetterabhängige Pflege erforderlich.

Tiere wie Hühner (legen Eier), Kühe (geben Milch), Schafe (Wolle) und Schweine (Trüffel) wollen gepflegt werden.

Die Farm umfasst über 180 Hello Kitty-Themenmöbel, darunter ein Badtz-Maru-Stuhl sowie ein Tuxedosam-Tisch.

Wechselnde Jahreszeiten und Events:

Frühling, Sommer, Herbst und Winter bieten saisonale Änderungen und Events wie das Kirschblütenfest, den Frosty Funday, das Halloween Spooktacular oder das Feuerwerksfestival.

Wettergefahren: Hitze und Stürme können die Ernte bedrohen.

Freunde und Quests:

Aus der Welt von „Hello Kitty“ sind Charaktere wie My Melody, Cinnamoroll und Pochacco enthalten.

Quest-Belohnungen sind beispielsweise neue Tiere oder Farmhaus-Verbesserungen.

Es ist zudem ein Multiplayer-Modus verfügbar.

Freilich steht in „Hello Kitty and Friends“ auch das exklusive Hello-Kitty-Outfit mit roter Schleife parat. Der Look ist hier jedoch nicht in Stein gemeißelt, sondern lässt sich an den individuellen Geschmack anpassen. Das Hello-Kitty-Outfit ist bis zum 20. Februar 2025 gratis verfügbar, danach müsst ihr es kaufen (der Preis ist noch nicht bekannt).

Wir haben die „Minecraft“-Features für 2025 getestet:

Im Laufe der Jahre hat „Minecraft“ mehrere Crossovers und DLCs veröffentlicht, darunter „Dungeons & Dragons“, „Avatar: Rites of Passage“, „Mega Man X“ und „Teenage Mutant Ninja Turtles“. Die meisten Crossover-DLCs, einschließlich des neuen „Hello Kitty and Friends“, sind nicht kostenlos. Die Preise liegen zwischen 500-1500 Minecoins, was ungefähr 5 bis 15 Euro entspricht.

Weitere Meldungen zu DLC, Minecraft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren