Resident Evil 9: Großer Auftritt von Jill? Insider reagiert auf Gerücht

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass sich die Fans in "Resident Evil 9" auf ein Wiedersehen mit Jill Valentine freuen dürfen, die eine tragende Rolle spielen soll. Gerüchte, zu denen sich in dieser Woche ein bekannter Insider äußerte.

Im vergangenen Sommer gab Capcom bekannt, dass intern in der Tat an „Resident Evil 9“ gearbeitet wird. Konkrete Details zum neuen Ableger der langlebigen Serie nannte der Publisher im Zuge der Ankündigung aber leider nicht.

Stattdessen bestätigte Capcom lediglich, dass Koshi Nakanishi als Game Director fungieren wird. Aufgrund der fehlenden Informationen seitens des Unternehmens war Gerüchten in den letzten Monaten natürlich Tür und Tor geöffnet. Eines besagte, dass wir uns auf eine Rückkehr von Jill Valentine freuen dürfen, die in „Resident Evil 9“ angeblich eine tragende Rolle spielen könnte.

Gerüchte, zu denen sich nun der auf Horror-Titel spezialisierte Insider Dusk Golem äußerte.

Ignoriert alle aktuellen Gerüchte, meint der Insider

Laut Dusk Golem sollten wir dem aktuellen Gerücht um den großen Auftritt von Jill Valentine keine große Beachtung schenken, da dieses schlichtweg nicht zutrifft. Selbiges gilt laut Dusk Golem auch für die anderen Gerüchte rund um „Resident Evil 9“, die zuletzt kursierten. Auch diese seien laut dem Insider komplett erfunden.

Anstatt also unsere Zeit mit den Gerüchten zu verschwenden, sollten wir einfach auf offizielle Informationen seitens Capcom warten, meint der Insider weiter.

Dusk Golem: „“Es gibt einen Screenshot von etwas, das ich gesagt habe und der wahrscheinlich herumgehen wird. Daher sage ich es jetzt. Jill spielt in Resident Evil 9 leider keine größere Rolle. Dieses aktuelle Gerücht über ein Krankenhaus ist zu 100 Prozent Blödsinn. Ich zerstöre die Jill-Hoffnungen jetzt, bevor falsche Erwartungen geweckt werden.“

Game Director verspricht etwas Substanzielles

Spekuliert wird seit Längerem, dass Capcom „Resident Evil 9“ im Laufe des Jahres enthüllt. Dies bestätigte Nakanishi zwar nicht, versprach im Zuge der offiziellen Ankündigung im letzten Sommer allerdings, dass wir uns beim nächsten großen „Resident Evil“ auf etwas Substanzielles freuen dürfen.

Was auch immer damit gemeint ist.

„Es war schwierig, herauszufinden, was man nach Resident Evil 7 machen sollte“, so der Game Director im letzten Jahr. „Aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, es fühlt sich substanziell an. Ich kann noch keine Details verraten. Aber ich hoffe, ihr seid auf den Tag gespannt, an dem ich es kann.“

„Resident Evil 9“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

