Resident Evil 9: Leak liefert zahlreiche Infos zu den Protagonisten & mehr – Gerücht

In den letzten Monaten erreichten uns immer wieder unbestätigte Details zu „Resident Evil 9“. Unter anderem war von einer offenen Welt, bei der Capcom auf den Erfahrungen von „Dragon’s Dogma 2“ aufbauen möchte, sowie einem möglichen Release Ende 2025 oder Anfang 2026 die Rede.

Der japanische Publisher äußerte sich zu den diversen Gerüchten nicht und bestätigte bislang lediglich die Entwicklung des neuen Ablegers. In dieser Woche erreichte uns ein angeblicher und recht umfangreicher Leak. Für diesen soll ein Playtester verantwortlich sein, der „Resident Evil 9“ laut eigenen Angaben im Rahmen eines internen Playtests anspielen konnte.

Auch wenn bei Leaks dieser Art stets Vorsicht angesagt ist, wollen wir euch die in Umlauf gebrachten Angaben natürlich nicht vorenthalten. Aber Vorsicht: Sollten die Infos des Playtesters korrekt sein, herrscht Spoiler-Gefahr.

Leon, Jill und ein alter Bekannter kehren zurück

Die Geschichte von „Resident Evil 9“ setzt laut dem Leak vier Jahre nach den Geschehnissen von „Resident Evil: Village“ ein. Bei Jill Valentine und Leon S. Kennedy soll es sich um die Protagonisten des Spiels handeln. Zudem dürfen sich die Fans laut dem Leak auf ein Wiedersehen mit Barry Burton und Chris Redfield freuen, die als Support-Charaktere fungieren.

Jill ist den Angaben des Playtesters zufolge taktischer gekleidet und trägt ein Outfit, das an den „Resident Evil 5“-DLC „Lost in Nightmares“ erinnert. Leon S. Kennedys Look hingegen erinnert an sein Auftreten in „Resident Evil: Damnation“, wobei Leon in „Resident Evil 9“ deutlich älter aussehen soll.

Kommen wir zu den unbestätigten Details zur Handlung von „Resident Evil 9“, in der Jill und Leon eine Insel in Augenschein nehmen sollen. Auf dieser ist eine Firma ansässig, die Eveline erschaffen hat. Die Firma kreiert mit dem „Megamycete“ Massenklone von Eveline, so der Leak weiter. Während Jill und Leon die Insel erkunden, werden sie von Chris und Barry via Funk unterstützt. Dabei soll der Name von Rosemary Winters in den Dialogen fallen.

Im Laufe der Kampagne werden Jill und Leon mit „Megamycete“ infiziert und versuchen, mit dem Blut von Rosemary einen Impfstoff zu entwickeln, der sie und die Bewohner der Insel heilt. Die Insel besteht aus einem verlassenen Krankenhaus, Höhlen, verlassenen Häusern, einem dunklen Wald, einer verlassenen Fabrik, einem Labor und einem Tempel.

Zudem ist von einem Rückkehr von „Blue Umbrella“ die Rede. Als Hauptfeinde werden sich euch laut dem Leak weiterentwickelte Zombies entgegenstellen. Ähnlich den Ganados in Resident Evil 4, die auch Nahkampfwaffen einsetzen können.

Weitere unbestätigte Details aus dem Leak:

Die Gegner beten den Mond an und tragen Mond-Tattoos auf ihren Armen.

Man kann sie zum Mond singen hören, während sie auf das Meer hinausschauen.

Leon wird von einem ständigen Feind verfolgt.

Jill wiederum wird von einem „Ziegenmann“ angegriffen.

Der Antagonist heißt Mr. Simon.

Im April und September 2024 fanden interne Playtests statt.

Der April-Spieltest war ein Jill-Abschnitt im verlassenen Krankenhaus, während der September-Spieltest Leon im Wald beinhaltete.

Resident Evil 9 wird die Resident 7- und Village-Geschichte mit dem „Megamycete“ abschließen.

Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass ihr die Angaben aus dem vermeintlichen Leak erst einmal mit der nötigen Skepsis zur Kenntnis nehmen solltet. Capcom äußerte sich zudem Ganzen nämlich noch nicht.

„Resident Evil 9“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

According to @BioDeclassified, a recent play tester has revealed new information about Resident Evil 9.



All information is considered a rumour until officially shown by Capcom.



🚨 POSSIBLE HUGE SPOILERS 🚨

🚨 READ AT YOUR OWN RISK 🚨



– Will take place four years after Resident… pic.twitter.com/M6ucLGAP3n — Will | Horror Game Central (@ResiEvilCentral) November 5, 2024

Weitere Meldungen zu Resident Evil 9.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren