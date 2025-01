PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Hier kommt wieder unser Artikel zum bevorstehenden Wochenende. Dies ist in den kommenden Tagen so los.

Am vergangenen Donnerstagabend strahlte Microsoft einen neuen Xbox-Developer-Direct-Stream aus. Dieser bezog sich jedoch nicht nur auf die eigene Plattform des Unternehmens. So wurde etwa das Release-Datum des Mittelalter-Shooters „Doom: The Dark Ages“ bestätigt. Das Spiel erscheint neben der Xbox Series X|S auch für die PlayStation 5 und den PC.

Darüber hinaus wurde „Ninja Gaiden 4“ angekündigt, das in Zusammenarbeit zwischen Team Ninja und PlatinumGames entstehen soll. Dazu wurde ein Remaster des Actionspiels „Ninja Gaiden 2“ veröffentlicht. Der Titel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.

Deals, Festivals und mehr

Im PlayStation Store läuft in diesen Tagen noch immer eine große Rabattaktion. Über 2.000 Spiele, Add-ons und Erweiterungen wurden dabei im Preis gesenkt. Diese finden die Spieler unter dem Label „Neujahrsangebote“. Die Aktion ist noch bis zum 30. Januar 2025 verfügbar.

Unter den Angeboten finden sich unter anderem „A Quiet Place The Road Ahead“ oder auch „Coral Island“. Darüber hinaus wurden bei dem Sale auch „Five Nights at Freddys Security Breach“ und „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ im Preis gesenkt.

Auf Steam findet noch bis zum 27. Januar das „Festival der Echtzeit-Strategiespiele“ statt. Dabei werden Titel ins Rampenlicht gerückt, die die Fähigkeiten im Mikro- und Makromanagement herausfordern. Eine ganze Reihe von Spielen wird bei der Aktion vergünstigt angeboten. Dazu gibt es Demos und kostenlose Items im Punkteshop von Steam abzugreifen.

Spieler von „Dragon Age: The Veilguard“ können sich über die Veröffentlichung von Patch 5 freuen. Dieser bringt einige Fehlerbehebungen sowie ein neues Feature mit. So werden die Nebenaufgaben im Questlog nun mit einem Mindestlevel versehen.

Jetzt zu euch: Welche Spiele sind bei euch an diesem Wochenende gefragt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

