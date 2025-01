Gran Turismo 7: Januar-Update angekündigt – Nachschub für den Fuhrpark

Polyphony Digital hat das nächste Update für “Gran Turismo 7” angekündigt. Die Aktualisierung wird in der kommenden Woche veröffentlicht und erweitert die Fahrzeugauswahl um mehrere neue Modelle. Was steckt drin?

Nach der mittlerweile beendeten Weihnachtspause hat Polyphony Digital für “Gran Turismo 7” das Januar-Update bestätigt. Die Veröffentlichung wird für die kommende Woche erwartet, voraussichtlich am 30. Januar 2025.

Erste Hinweise auf die neuen Inhalte gab es bereits im Rahmen der Gran Turismo World Series in Amsterdam, wo unter anderem ein neues Fahrzeugmodell präsentiert wurde. Am Wochenende folgte der gewohnte Tweet.

Diese Fahrzeuge erobern Gran Turismo 7

Kazunori Yamauchi, Präsident von Polyphony Digital, teilte in den sozialen Medien einen traditionellen „Silhouette“-Teaser, der vier stark schattierte Fahrzeuge zeigt, die in Kürze in “Gran Turismo 7” aufgenommen werden.

Zwei dieser Modelle wurden von GT Planet identifiziert: der Hyundai IONIQ 5N, der zuvor bei der Veranstaltung in Amsterdam vorgestellt wurde, sowie der fiktive “F3500-A”, ein von der Formel 1 inspirierter Rennwagen, der optisch an Fahrzeuge der 90er Jahre erinnert.

Die weiteren abgebildeten Fahrzeuge lassen auf eine breitere Vielfalt im Fuhrpark von “Gran Turismo 7” schließen. Ein Modell deutet auf einen Honda Civic aus den späten 80er oder frühen 90er Jahren hin. Dabei könnte es sich laut Andrew Evans von GT Planet um eine Variante des EF Honda Civic oder des AH-Karosserie-Facelift-Modells handeln, das in der Vergangenheit nur in Form des Mugen-Motul-Rennwagens in der Serie vertreten war.

Das letzte Fahrzeug in der Silhouettenansammlung könnte ein kompakter Crossover sein – eine Premiere für “Gran Turismo 7”. Aufgrund der Form und der Motorhaubenkonturen liegt die Vermutung nahe, dass es sich um einen Toyota C-HR der ersten Generation handelt. Möglich wären sowohl die Allradversion mit 112 PS als auch der Hybrid mit 180 PS.

Vier Fahrzeuge sind an Bord des Januar-Updates von „Gran Turismo 7“.

Das neue Update für “Gran Turismo 7” folgt dem üblichen Veröffentlichungszyklus von Polyphony Digital. Erfahrungsgemäß werden weitere Informationen kurz vor der Bereitstellung bekannt gegeben. Basierend auf den bisherigen Updates dürfte die finale Ankündigung am 29. Januar 2025 erfolgen. Offizielle Patchnotes mit allen technischen Details und Anpassungen folgen mit der Freischaltung des neuen Content-Drops.

Kostenloses Gran-Turismo-Erlebnis im PS Store

Für alle, die “Gran Turismo 7” nicht besitzen: Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte Sony im Rahmen des 30-jährigen PlayStation-Jubiläums einen weiteren Titel vorgestellt: “My First Gran Turismo”. Das Spiel richtet sich an Fahrer aller Erfahrungsstufen und soll eine zugängliche Einführung in die Welt des Motorsports bieten.

Das Konzept umfasst neun Herausforderungen, darunter klassische Rennen, Zeitrennen und Musikrallye-Etappen. Spieler können grundlegende Fahrtechniken erlernen und sich mit verschiedenen Prüfungen weiterentwickeln. Insgesamt stehen 18 Fahrzeuge zur Verfügung, die auf bekannten Strecken wie dem Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway und Trial Mountain Circuit gefahren werden können.

Der kostenlose Download der Quasi-Schnupperfassung von “Gran Turismo 7” ist im PlayStation-Store möglich. Und auch der nächste Teil ist längst in trockenen Tüchern:

Wann “Gran Turismo 8” auf den Markt kommen wird, bleibt vorerst offen. Der anhaltende Support des aktuellen Teils macht allerdings deutlich, dass “Gran Turismo 7” längst nicht abgeschrieben ist. Womöglich lässt sich Polyphony Digital bis zur nächsten Konsolengeneration Zeit.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren