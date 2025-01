GTA 6: Trevor mit einem ganz besonderen Auftritt? Darsteller hätte eine Idee

„GTA 6“ wird mit Lucia und Jason bekanntlich zwei spielbare Protagonisten bieten, während zu weiteren Charakteren aus dem heiß erwarteten Actionspiel bislang noch keine Details vorliegen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Rückkehr von Trevor? Schließlich mauserte sich der verrückte Berufsverbrecher in „GTA 5“ zu einem wahren Fan-Liebling.

Und wenn es nach Schauspieler Steven Ogg geht, der Trevor seine Stimme geliehen hatte, könnte der Charakter in „GTA 6“ einen ganz besonderen Auftritt hinlegen. Seine verrückte – aber irgendwie auch passende – Idee stellte er nun einem aktuellen Interview vor. Was Rockstar Games wohl davon halten würde?

Trevor-Darsteller schlägt Cameo-Auftritt für GTA 6 vor

Im Gespräch mit ScreenRant verriet Ogg, dass es seiner Meinung nach eine gute Idee wäre, wenn Trevor direkt zu Beginn in „GTA 6“ auftauchen würde, nur um dann einen unmittelbaren Bildschirmtod zu sterben. Dadurch könne die metaphorische Fackel an die beiden neuen Hauptfiguren weitergereicht werden. „Es wäre lustig, wenn Trevor darin auftauchen würde, nur um am Anfang getötet zu werden. Ich denke, das wäre cool“, so Ogg.

Im Anschluss führte er seine Idee weiter aus: „Denn es ist auch eine Anerkennung für die Fans … so nach dem Motto: ‚Hey, danke. Gebt die Fackel weiter, schlagt Trevor den Schädel ein, macht dem ein Ende und ermöglicht einer neuen Generation, die Nachfolge anzutreten.’“

Der kurze Cameo-Auftritt von Trevor wäre zudem auch eine Anspielung auf seine eigene Premiere in „GTA 5“. Dort trifft Trevor zu Beginn des Spiels auf Johnny Kleibitz, der als Nebenfigur in „GTA 4“ und der Erweiterung „The Lost and the Damned“ auftauchte. In der Szene dreht Trevor – wie man es nicht anders von ihm gewohnt ist – durch und tötet Kleibitz kurzerhand.

Bislang kein Kontakt zu Rockstar Games

Ob Entwickler Rockstar Games die Idee von Steven Ogg in Betracht ziehen würde, scheint aber höchst unwahrscheinlich zu sein. Wie der Schauspieler im Interview selbst verraten hat, haben sich die Verantwortlichen bislang noch nicht bei ihm gemeldet, um seine Dienste in Anspruch zu nehmen. Demnach wird es wohl nur bei einer Idee bleiben, obwohl Rockstar dafür bekannt ist, die eigenen Spiele miteinander zu verbinden – beispielsweise durch bekannte Charaktere oder Marken.

Aktuell warten die Fans auch weiterhin darauf, dass Rockstar Games neue Informationen enthüllt oder gar einen zweiten Trailer zu „GTA 6“ präsentiert. Allerdings halten sich die Entwickler bisher bedeckt. Der Release des Open-World-Spektakels, der womöglich die größte Markteinführung in der gesamten Unterhaltungsbranche darstellen wird, ist offiziellen Angaben zufolge auch weiterhin für Ende 2025 geplant. Laut Publisher Take-Two können sich die Spieler auf etwas „absolut phänomenales“ freuen.

