Spider-Man auf Disney+: Nach Staffel 1 geht es weiter – Staffel 2 und 3 bestätigt

Spider-Man hat im Moment alle Hände voll zu tun: Während Kino-Fans mit „Spider-Man 4“ auf den nächsten MCU-Eintrag des beliebten Superhelden warten, steht in Zukunft auch noch „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“ an, der die erfolgreiche Trilogie von Sony Pictures Animation zu einem Abschluss bringen wird.

Doch vorerst schwingt sich der Spinnenmann in eine weitere Animationsserie, auf die die Anhänger nicht mehr lange warten müssen. So wird „Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ bereits ab dem morgigen Mittwoch auf Disney+ zu sehen sein. Und noch vor dem Start haben die Verantwortlichen gute Nachrichten: Staffel 2 und 3 haben bereits grünes Licht erhalten.

Highschool-Spider-Man erhält zwei weitere Staffeln

So hat Brad Winderbaum, der als Leiter für Streaming, Fernsehen und Animation bei den Marvel Studios tätig ist, in einem aktuellen Interview mit The Movie Podcast verraten, dass die Drehbücher für die zweite Staffel von „Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ schon fertig geschrieben wurden. Auch die animierten Storyboards seien bereits zur Hälfte abgeschlossen, während die offizielle Zusage für eine dritte Staffel ebenfalls vorliegt.

„Ich habe mich so sehr in diese Charaktere verliebt und habe jetzt alle Drehbücher für Staffel 2 gelesen; wir sind bei der Hälfte der Animatics“, so Winderbaum. „Was [Hauptautor und ausführender Produzent Jeff Trammell] in dieser Show Stein für Stein aufbaut, beginnt sich auszuzahlen.“

Weiterhin sagte er: „Und das spürt man schon in Staffel 1. Man baut eine Bindung zu diesen Charakteren auf, bis am Ende der Staffel alles seinen Platz findet und sich auszahlt. Ich spüre das tief in meiner Seele und es wird in den folgenden Staffeln immer tiefer.“ Wie er außerdem verriet, treffe er sich „in ein paar Wochen“ mit Trammell bezüglich des Pitches für Staffel 3. Wann Fans mit den nächsten Episoden rechnen können, deutete Winderbaum jedoch nicht an.

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft – Worum geht’s?

Angekündigt wurde die neue Serie „Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ erstmals auf dem Disney+ Day im November 2021. Die ersten zehn Episoden werden ab dem 29. Januar 2025 auf dem Streamingdienst von Disney zu sehen sein. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Peter Parker während seiner Highschool-Zeit, der nach dem Biss einer radioaktiven Spinne seine Superhelden-Kräfte entwickelt.

Allerdings spielt das Geschehen in einer alternativen Realität und so wird nicht etwa Tony Stark der Mentor von Spider-Man, sondern Norman Osborn, der CEO von Oscorp. Während Peter lernt, mit seinen neuen Kräften umzugehen und was es heißt, ein Superheld zu sein, bekommt er es mit allerhand anderen Superhelden und Bösewichten zu tun. Doch abseits der Abenteuer nimmt auch sein Schulalltag eine wichtige Rolle ein.

