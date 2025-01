The First Descendant: Roadmap für Februar 2025 – Skins, Updates, Events und mehr

The First Descendant:

Auch im Februar wird „The First Descendant“ wieder mit neuen Inhalten versorgt werden, sodass sich Spieler des kostenlosen Loot-Shooters unter anderem auf neue Skins und Events freuen können. Was genau die Spieler im nächsten Monat alles erwartet, hat Nexon Games nun anhand einer Roadmap für den Februar 2025 bekannt gegeben.

Für „The First Descendant“ verfolgen die Verantwortlichen von Nexon Games nach wie vor ambitionierte Pläne. Nachdem man im Dezember des vergangenen Jahres bereits eine Roadmap für 2025 vorgelegt hatte, stehen nun die neuen Inhalte für den Februar vor der Tür, bevor im März schließlich auch Season 3 an den Start gehen wird.

Über welche Neuerungen sich die Spieler des Free2Play-Shooters in den nächsten Wochen freuen dürfen, haben die Entwickler offiziell in einem X-Beitrag bekannt gegeben. Los geht es bereits am 6. Februar, an dem das Update 1.2.6. für „The First Descendant“ veröffentlicht wird.

Neuerungen für The First Descendant im Februar 2025

Die größten Änderungen erfährt der Modus „Void Erosion Purge“, der unter anderem um Bestenlisten erweitert wird. Spieler, die die höchsten Level möglichst schnell absolvieren können, erhalten dadurch die Chance, sich auf den Ranglisten zu verewigen. Sortiert werden diese nicht nur nach Plattform, sondern auch nach den einzelnen Charakteren, sodass ebenfalls ein Blick auf die effektivsten Builds ermöglicht wird.

Außerdem wird der „Void Erosion Purge“-Modus mit dem kommenden Update um die Stufen 21 bis 30 erweitert, sodass sich die Spieler auf neue Herausforderungen freuen können. Die zusätzlichen Level führen neue Umgebungen und auch bessere Belohnungen ein. Da der Schwierigkeitsgrad jedoch kontinuierlich steigen wird, ist den Entwickler zufolge eine sorgfältige Vorbereitung notwendig.

Abschließend soll mit dem Update 1.2.6. auch eine Tastatur- und Mausunterstützung für die Konsolenversionen von „The First Descendant“ folgen. Ab dem 13. Februar 2025 werden zudem neue Events und Skins passend zum Valentinstag und mit Thermalquellen-Motiven erscheinen. Konkrete Details zu diesen Inhalten sollen im kommenden Livestream der Entwickler gezeigt werden, der vermutlich in der nächste Woche abgehalten wird.

Season 3 startet im März

Nach den Februar-Updates wird „The First Descendant“ im März 2025 schließlich in die dritte Season starten. Dafür haben die Entwickler bereits einen neuen Charakter versprochen. Erste Details zu Serena stehen bislang aber noch aus. Und auch die Hauptstory wird im Zuge von Saison 3 fortgesetzt werden, sodass zahlreiche neue Quests ihren Weg in den Loot-Shooter finden werden.

Ebenfalls geplant sind neue Waffen, externes Equipment, eine Überarbeitung des Outposts und ein weiterer Void-Abyss-Boss. Zusätzlich kündigte Nexon Games für die Zukunft auch weitere Verbesserungen und einen Foto-Modus an. „Jiggle-Physics“ mit anpassbaren Optionen werden zudem für den Mai 2025 erwartet.

„The First Descendant“ wurde ursprünglich am 2. Juli 2024 veröffentlicht und steht seit dem als kostenloser Download für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC bereit. Im Anschluss konnte sich das Free2Play-Spiel trotz enttäuschender Kritiken zu einem Hit entwickeln. Binnen sieben Tagen nach dem Release wurde bereits ein großer Spieler-Meilenstein erreicht.

