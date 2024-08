The First Descendant: Negative Reviews überraschen die Entwickler

The First Descendant:

Mit durchschnittlichen Wertungen im 50er Bereich kam der kostenlos spielbare Loot-Shooter "The First Descendant" bei den Kritikern alles andere als gut an. Eine Tatsache, die die Entwickler laut eigenen Angaben überraschte.

Anfang Juli veröffentlichte der Publisher Nexon den Free2Play-Loot-Shooter „The First Descendant“ für den PC und die Konsolen. Zum Leidwesen der Community legte der Shooter einen technisch durchwachsenen Start hin und kämpfte zum Launch mit diversen Problemen.

Die verantwortlichen Entwickler besserten schnell nach und kündigten zudem eine Entschädigung für die Spieler an. Trotz allem fielen die internationalen Reviews durchwachsen aus. Auf Metacritic bringt es der Loot-Shooter je nach Plattform auf eine Durchschnittswertung von 52 bis 58 Punkten. Auch die Userwertung fällt mit 6.2 Punkten überschaubar aus.

In einem Interview kommentierten Produzent Lee Beom-jun und Director Joo Min-seok die internationalen Testwertungen und räumten ein, dass das Team von den niedrigen Wertungen überrascht wurde und eigentlich von positiveren Kritiken ausging.

Das sagen die kreativen Köpfe hinter dem Loot-Shooter

„Zuerst war ich nachdenklich, als ich den Metacritic-Score gesehen habe“, sagte Lee. „Ich hatte nicht erwartet, dass er hoch ausfallen würde. Aber ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass er 56 Punkte betragen würde… nein, 57 Punkte. Zuerst hatte ich auf eine bessere Bewertung gehofft, auch wenn die Indikatoren ein wenig zu wünschen übrig ließen.“

„Aber es war das genaue Gegenteil. Die Bewerungen waren viel niedriger als erwartet und die Indikatoren waren besser als erwartet“, so der Produzent weiter.

Wie Joo ergänzte, führten die Reviews und die trotz der niedrigen Wertungen hohe Popularität von „The First Descendant“ dazu, dass sich die Arbeitsweise der Entwickler intern veränderte. Der Director dazu: „Da alles neu ist, arbeite ich mit der Einstellung, mein Bestes zu geben, um die Probleme zu lösen, die direkt vor mir liegen, anstatt ein Gesamtbild zu zeichnen.“

„Manchmal werde ich nervös, wenn ich hartes Feedback sehe. Aber meistens sind es Probleme, bei denen die Entwickler und ich die gleiche Meinung haben. Wir sind auch eingefleischte First Descendants-Spieler und manchmal bekommen wir Feedback von Mitarbeitern, das sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was die Spieler empfinden.“

Free2Play-Shooter durch durchwachsener Reviews erfolgreich gestartet

Trotz der enttäuschenden Wertungen legt „The First Descendant“ einen erfolgreichen Start hin. In den ersten Wochen nach dem Release gehörte der Loot-Shooter in den USA sogar noch vor Größen wie „Roblox“ oder „Elden Ring“ zu den meistgespielten Titeln auf der PS5.

Die Nutzerwertung von 4.05 im PlayStation Store verdeutlicht ebenfalls, dass „The First Descendant“ bei der Community deutlich besser ankam als bei den Kritikern.

Um „The First Descendant“ dauerhaft zu einem Erfolg zu machen, planen die Verantwortlichen von Nexon eine langfristige Unterstützung, die neben technischen wie spielerischen Verbesserungen natürlich auch neue Inhalte umfasst. Am heutigen Donnerstag brachte Nexon die erste Season „Invasion“ an den Start.

Welche Inhalte die erste Season im Detail bietet, verraten wir euch hier.

