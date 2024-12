The First Descendant: Roadmap für 2025 – Charaktere, Skins und Updates

The First Descendant:

Nexon Games hat für seinen Koop-Looter-Shooter „The First Descendant“ die Roadmap für das Jahr 2025 vorgelegt. Der umfangreiche Update-Plan sieht unter anderem neue Charaktere, Bosskämpfe und erweiterte Features vor – hier alle bevorstehenden Neuerungen in der Übersicht.

„The First Descendant“ wirft seine Spielerinnen und Spieler in eine Sci-Fi-Fantasy-Welt mit dem Namen Ingris. Dort kämpfen sie in der Rolle der „Nachfahren“ (Descendants) gegen außerirdische Invasoren, die eine große Bedrohung für die Menschheit darstellen. Dies wird sich im kommenden Jahr noch abwechslungsreicher gestalten, wie der offiziellen Roadmap des Entwicklers Nexon Games zu entnehmen ist.

So sind für den Free-to-Play-Shooter mit Koop-Fokus gleich ab Januar zahlreiche Neuerungen zu erwarten. Unter anderem sieht der Update-Plan die Einführung des neuen elektrischen Charakters Ines Raya vor; daneben soll der Void-Erosion-Modus erweitert werden, inklusive einer neuen Kontroll-Stage 30 sowie einem Leaderboard-System.

Weitere Highlights des Jahres 2025 stellen neue Module und ein frischer Boss dar, der Void Abyss Defiler. Zudem werden anlässlich des Lunar New Year thematische Skins freischaltbar sein. Was sonst noch alles für die nahe Zukunft von „The First Descendant“ geplant ist, lässt sich der folgenden Übersicht entnehmen.

Januar 2025

Charakter-Release: Ines Raya (neue Fähigkeiten mit elektrischem Fokus)

Ines Raya (neue Fähigkeiten mit elektrischem Fokus) Void Erosion Control: Neuer Kontroll-Stage 30 Leaderboard-System für Void Erosion

Gameplay & Features: Descendant-Überarbeitung „Weapon Core Unleash“-Feature Neuer Boss: Void Abyss Defiler Neue Module

Skins: „Lunar New Year“-Thema

Februar 2025

Neue Events: Saisonale Aktivitäten

Saisonale Aktivitäten Skins: Themen für heiße Quellen und Valentinstag

März 2025 und darüber hinaus

Charakter: Serena (Details noch ausstehend)

Serena (Details noch ausstehend) Hauptstory: Erweiterung mit neuen Quests

Erweiterung mit neuen Quests Ausrüstung: Vier neue Ultimate-Waffen Neues externes Equipment Überarbeitung der Outposts

Neuer Void-Abyss-Boss

Wachstum & Systeme:

Regionale Wachstumselemente und Boni für Charaktere / Waffen

Verbesserte Party-Suchfunktion

Normal-Ultimate-Wachstumsübertragungen

Neues Achievement-System

Kosmetische Updates: Regelmäßige neue Skins

Regelmäßige neue Skins Regionale Kampf-Features

Neue Monster

QoL-Updates:

Fotomodus

Verbesserungen des Journals und der Verstärkungsmechanik

Weitere kommende Inhalte für The First Descendant

„Jiggle-Physics“ mit anpassbaren Optionen

Neue „Fellow“-Begleiter (Nachfolger des Deutschen Schäferhunds)

Potenzielle IP-Kollaborationen in Planung

Zusatzressourcen:

Guides zu beliebten Charakteren wie Viessa, Bunny und Freyna

Tipps für Anfänger und optimale Loadouts

„The First Descendant“ ist seit dem 2. Juli 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC erhältlich. PC-Spieler können den Shooter entweder über Valves Steam-Plattform oder über den Epic Games Store beziehen. Beide bieten regelmäßig Updates, Rabatte und Events für das Spiel.

