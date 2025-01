Gran Turismo 7: Update 1.55 mit Fahrzeugen, der Erweiterung von GT Sophy und mehr vorgestellt

Ende der vergangenen Woche gaben die Entwickler von Polyphony Digital den bevorstehenden Release des nächsten kostenlosen Content-Updates zu „Gran Turismo 7“ bekannt.

Das Update trägt die Versionsbezeichnung 1.55 und erscheint am morgigen Donnerstag, den 30. Januar 2025 sowohl für die PS5 als auch die PS4. Wie die obligatorischen Silhouetten in der letzten Woche bereits andeuteten, finden mit dem Content-Update vier weitere Fahrzeuge den Weg in „Gran Turismo 7“.

Zu den Neuzugängen gehören ein fiktiver Formel-Wagen sowie ein echter Klassiker des japanischen Herstellers Honda.

Auf diese Fahrzeuge dürfen sich die Spieler freuen

Beim ersten Neuzugang handelt es sich um den von Polyphony Digital für das Spiel entworfenen „Gran Turismo F3500-A“. Ein originales Formel-Fahrzeug, das sowohl mit seiner Performance als auch seinem direkten Handling punktet.

Weiter geht es mit dem angesprochenen Klassiker aus dem Hause Honda. Die Rede ist vom „Honda Civic Si Extra (EF) ‘87“. Zu den weiteren neuen Fahrzeugen gehören der „Hyundai IONIQ 5 N ‘24“ und der „Toyota C-HR S ‘18“.

Schnappschüsse zu den vier Fahrzeugen stellte Polyphony Digital auf der offiziellen Website zur Ansicht bereit.

Mit „Gran Turismo Sophy“ stellten Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital vor einer Weile einen Renn-KI-Agenten der nächsten Generation vor. Mit dem Update 1.55 wird die KI auf weitere Strecken ausgeweitet.

Achtet im Menü „Schnelles Rennen“ auf das Sophy-Symbol, um auf dem Kurs „Autódromo de Interlagos“ und dem „Mount Panorama Circuit“ gegen Sophy anzutreten.

Ebenfalls ein Bestandteil des Updates 1.55 ist ein neues Extra-Menü für das Café. Das Extra-Menü 43 „Sammlung: Gruppe C“ wird ab der Sammlerstufe 47 oder höher verfügbar.

Auch Spieler, die auf der Suche nach neuen Veranstaltungen für die Weltstrecken sind, kommen im Zuge des nächsten Content-Updates auf ihre Kosten.

Die neue Weltstrecken-Events in der Übersicht:

Sunday Cup : Kyoto Driving Park – Miyabi

: Kyoto Driving Park – Miyabi Japanische FF-Herausforderung 450 : Sardegna – Strecke C

: Sardegna – Strecke C Tourenwagen-Weltcup 600: Autódromo de Interlagos

„Gran Turismo 7“ erschien im März 2022 für die PS4 und die PS5. Wie der Circana-Analyst Mat Piscatella kürzlich bestätigte, stellte „Gran Turismo 7“ einen neuen Serienrekord auf und entwickelte sich auf dem US-Markt zum bislang umsatzstärksten Ableger der Reihe.

