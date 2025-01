Gran Turismo 7: Umsatzstärkster Titel der Reihe – Rennspiel fährt in den USA einen Rekord ein

Auch in den USA entwickelte sich das für die PS4 und die PS5 erhältliche Rennspiel "Gran Turismo 7" zu einem Erfolg. Laut dem Circana-Analysten Mat Piscatella dürfen sich Sony Interactive Entertainment und Polyphony Digital in den USA über einen neuen serieninternen Rekord freuen.

Im Rahmen diverser Statistiken beschäftigte sich der Circana-Analyst Mat Piscatella zuletzt mit der Entwicklung des US-Videospielsmarkts. Aus den von Piscatella veröffentlichten Zahlen ging beispielsweise hervor, dass die Verkaufszahlen der Konsolen auf dem US-Markt zuletzt spürbar einbrachen.

Zudem wies der Analyst darauf hin, dass sich die PS5 in den USA besser verkauft als die ohnehin schon erfolgreiche PS4. Ebenfalls zu einem beeindruckenden Erfolg entwickelte sich laut Piscatella das im März 2022 für die PS5 und die PS4 veröffentlichte Rennspiel „Gran Turismo 7“.

Wie der Analyst angibt, fuhr „Gran Turismo 7“ in den USA einen serieninternen Rekord ein und entwickelte sich zum bislang umsatzstärksten Ableger der Reihe.

Entwicklung auf höhere Preise zurückzuführen

Eine Erklärung für den Erfolg von „Gran Turismo 7“ in den USA lieferte Piscatella gleich mit. Demnach sei zu beachten, dass die Umsatz-Charts das Gesamtbild ein wenig verzerren. Denn während ältere Serienableger wie beispielsweise „Gran Turismo 3“ damals rund 40 US-Dollar kosteten, bot Sony Interactive Entertainment „Gran Turismo 7“ zum Preis von 70 US-Dollar (PS5) beziehungsweise 60 US-Dollar (PS4) an.

Hinzukommt, dass ältere „Gran Turismo“-Titel regelmäßig Bestandteil von Bundles waren.

Berücksichtigen wir lediglich die Verkaufszahlen in den USA, dann landet „Gran Turismo 7“ innerhalb der Serie laut dem Analysten auf dem fünften Platz. Unbestätigten Schätzungen zufolge fand „Gran Turismo 7“ weltweit 14,4 Millionen Abnehmer. Knapp 3,4 Millionen der Verkäufe sollen auf den US-Markt entfallen.

Die weltweiten Umsätze sollen bei 650 Millionen US-Dollar beziehungsweise bei rund 155 Millionen US-Dollar in den USA liegen. In diesen unbestätigten Zahlen sind sowohl Bundles als auch Angebote, in denen „Gran Turismo 7“ zu Angebotspreisen verkauft wurde, berücksichtigt.

Neue Fahrzeuge in den Startlöchern

Genau wie sein Vorgänger dürfte sich auch „Gran Turismo 7“ in den kommenden Monaten weiter verkaufen. Schließlich sorgen die Verkaufszahlen der PS5 regelmäßig für neue Spieler.

Hinzukommt die anhaltende Post-Launch-Unterstützung seitens der Entwickler von Polyphony Digital. In der letzten Woche kündigten diese das nächste Content-Update an.

Das besagte Update erscheint aller Voraussicht nach am 30. Januar 2025 und somit in dieser Woche. Wie aus den letzten Monaten gewohnt, werden erneut diverse neue Fahrzeuge geboten.

Weitere Details zum kommenden Update und den wohl enthaltenen Fahrzeugen haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Gran Turismo 7“ ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

