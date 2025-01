Turbo Overkill: Auf Steam gefeiert – Retro-Shooter erreicht die PS5

Nachdem „Turbo Overkill“ bereits im April 2022 als Early-Access-Version für den PC veröffentlicht wurde und im Juli 2023 der vollständige Release erfolgte, ist der Retro-Shooter von Entwickler Trigger Happy ab sofort auch für die PlayStation 5 erhältlich.

Dabei richtet sich „Turbo Overkill“ vor allem an Fans von Old-School-Shootern wie „Doom“, „Quake“ oder „Duke Nukem 3D“, von denen sich die Macher inspirieren ließen. So bietet „Turbo Overkill“ rasante Action, übertrieben dargestellte Gewalt und eine Portion Humor – Kettensägen-Bein inklusive.

Abgedrehte Action und jede Menge Gewalt

„Turbo Overkill“ versetzt Spieler in die Rolle von Johnny Turbo, der nicht nur mit versteckten Raketen im Arm ausgestattet ist, sondern auch über eine Kettensäge am Unterschenkel verfügt. Als er in seine Heimatstadt Paradise zurückkehrt, muss er feststellen, dass die gesamte Bevölkerung von der boshaften KI namens Syn versklavt wurde. Und natürlich nimmt der Held die Aufgabe an, die mächtigste KI der Welt zu zerstören.

Dabei bietet „Turbo Overkill“ jede Menge Action mit der sogenannten Turbo-Time, ein Zeitlupen-Feature mit einem besonderen Twist. Gleichzeitig bietet das Gameplay mit seinen Wall-Runs und -Jumps, dem Gleiten auf dem Kettensägen-Bein, Car-Surfing auf den Motorhauben fliegender Autos und einem Greifhaken eine unglaublich hohe Geschwindigkeit. Um sich seinen Gegner zu entledigen, steht außerdem eine breite Auswahl an Waffen zur Verfügung.

Dabei generiert jeder Abschuss Bargeld, das sich für Erweiterungen, neue Fähigkeiten oder Waffenverbesserungen ausgeben lässt. Zudem bieten die zwei Dutzend Level unzählige Geheimnisse, Bonus-Gebiete und nervenaufreibende Kampfrätsel. Um Mods wie dreifache Monstergeschwindigkeit oder Insta-Kill freizuschalten, können zudem zahlreiche Sammelobjekte eingesackt werden.

Turbo Overkill begeisterte bereits auf Steam

Dass „Turbo Overkill“ auf dem PC bereits zahlreiche Spieler begeistern konnte, zeigt ein Blick auf die Plattform Steam. Dort fallen 95 Prozent der Benutzerrezensionen positiv aus. Auf Metacritic zeichnet sich ein ähnliches Bild und so beträgt der Metascore aktuell 87 Punkte. Vor allem ältere Spieler, die mit den bekannten Shootern aus den 90er Jahren aufgewachsen sind, zeigen sich von „Turbo Overkill“ begeistert.

„Turbo Overkill ist schnell, hektisch und wild – der personifizierte Exzess“, so Sam Prebble von Trigger Happy Interactive. „Das ist das Spiel, das wir schon immer spielen wollten; es zu machen ist ein Traumprojekt. Erbarmungslose Feinde, extrem tödliche und spaßige Waffen, Geschwindigkeit und Präzision über alles – wenn ihr Quake 3 Arena, modernes und klassisches DOOM oder Apogees legendäre Ego-Shooter liebt, werdet ihr euch in Paradise wie zu Hause fühlen.“

Passend zum Konsolen-Release von „Turbo Overkill“ steht außerdem auch ein brandneuer Trailer bereit, der weitere Einblicke in die rasante und überdrehte Action gewährt. Für die PS5 und PS4 kann „Turbo Overkill“ für 19,99 Euro im PS Store erworben werden. Zudem ist der Ego-Shooter neben dem PC ab sofort auch für die Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

