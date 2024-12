Shooter für PS5: 13 Spiele, die ihr 2025 im Blick behalten solltet

Seit Jahren gehören Shooter, egal ob in der Ego- oder Third-Person-Perspektive, zu den beliebtesten Spiele-Genres überhaupt. Aus diesem Grund ist es wenig überraschend, dass wir uns auch 2025 auf einige potentielle Highlights freuen dürfen. In den nachfolgenden Zeilen stellen wir euch 13 Shooter-Games vor, die ihr im neuen Jahr im Blick behalten solltet.

Synduality: Echo of Ada

Release: 23. Januar 2024

Wir schreiben das Jahr 2222: Ein mysteriöser Giftregen hat vor langer Zeit den Großteil der Menschheit ausgerottet und gefährliche Monster herausgelockt. Nun leben die letzten Überlebenden in unterirdischen Städten. Nur sogenannte Drifters wagen sich noch in ihren schwer gepanzerten Mechs an die Erdoberfläche. Dort suchen sie nach wertvollen Ressourcen, allerdings machen ihnen nicht nur die Bestien, sondern auch andere Drifters das Leben schwer.

Mit „Synduality: Echo of Ada“ erwartet euch ein PvPvE-Shooter.

Seit der Ankündigung von „Synduality: Echo of Ada“ sind bereits mehr als zwei Jahre vergangen und nun steht der Release des Titels bevor. Im PvPvE-Shooter erkundet ihr weitläufige Areale auf der Suche nach kostbaren Rohstoffen. Im Nacken sitzen euch nicht nur andere Drifters, sondern auch die brutalen Monster. Zudem kann euch der Giftregen jederzeit überraschen. Verbessert euren Mech und kämpft euch alleine oder im Team durch die Spielwelt.

Ihr möchtet schon vor dem Release des Spiels einen Blick in diese Welt werfen? Dann könnt ihr euch die Anime-Serie „Synduality Noir“ bei Disney+ anschauen.

Sniper Elite: Resistance

Release: 30. Januar 2025

Wir beginnen unsere kleine Übersicht mit einem Abstecher in die Zeit des Zweiten Weltkrieges (1939-1945). In der Rolle von Harry Hawker, einem Agenten des Special Operations Executive (SOE), befindet ihr euch hinter feindlichen Linien. Dort geht ihr Nachrichten rund um eine neue Wunderwaffe der Nazis auf den Grund, die den Verlauf des Krieges maßgeblich beeinflussen könnte. Zum Glück erhält Harry Unterstützung von der französischen Résistance.

Parallel zu den Ereignissen des fünften Hauptteils der beliebten Action-Stealth-Spielreihe erlebt ihr in „Sniper Elite: Resistance“ eine komplett neue Geschichte. In deren Verlauf könnt ihr mit Harry sowohl auf einige bekannte als auch verschiedene neue Waffen zurückgreifen. Diese dürft ihr im Spielverlauf an eure eigenen Vorlieben anpassen, um auf jede Situation bestmöglich vorbereitet zu sein. Die Story könnt ihr übrigens auch im Koop durchspielen!

Killing Floor 3

Release: März 2025

Die berüchtigte Horzine Corporation hat im Jahr 2091 die perfekte Armee geschaffen. Die besteht aus biotechnisch modifizierten beziehungsweise optimierten Monstern. Diese sogenannten Zeds sollen sich allerdings schon bald als enorme Bedrohung erweisen. Als Mitglied der Rebellengruppe Nightfall sagt ihr den Bestien den Kampf an, um die Menschheit zu retten!

2025 soll „Killing Floor 3“ endlich seinen Weg in den Handel finden.

Mit „Killing Floor 3“ erwartet uns ein Titel, der eigentlich schon 2024 erscheinen sollte. Nun führt Tripwire Interactive die beliebte Horror-Ego-Shooter-Reihe 2025 fort. Darin schließt ihr euch natürlich dem Widerstand an, um den Kampf solo oder im Online-Multiplayer gemeinsam mit einigen Freunden und Freundinnen aufzunehmen. Ihr ballert euch durch blutrünstige Zed-Horden, erhaltet dafür Geld und schaltet so immer neue Skills und Waffen frei.

Projekt Z: Beyond Order

Release: 2. Quaral 2025

Was wäre, wenn der Zweite Weltkrieg anders verlaufen wäre, als wir es aus den Geschichtsbüchern kennen? Eine Frage, die sich nicht nur die „Resistance“-Games gestellt haben, sondern auch die Macher hinter „Project Z: Beyond Order“. In diesem Spiel sind schreckliche Zombies auf der Bildfläche, die nun unerbittlich Jagd auf Überlebende machen. Könnt ihr es als Teil eines Viererteams schaffen, die intensiven Kämpfe gegen die Untoten zu überstehen?

Wie just erwähnt, verfügt der Multiplayer-Ego-Shooter über einen 4-Spieler-Koopmodus, der das Herzstück des Spiels darstellen soll. Zur Auswahl stehen euch vier einzigartige Charakterklassen, die jede ganz eigene Kräfte und Waffen mitbringt. Während der Missionen seid ihr nicht nur auf der Suche nach Ressourcen und Beute, sondern vor allem nach Bauplänen. Diese sind unerlässlich, wenn ihr eure Spielfigur und eure Ausrüstung verbessern wollt.

Arc Raiders

Release: 2025

In Calabretta sind die Dinge schon lange nicht mehr so, wie sie einmal waren. Vor ungefähr zehn Jahren tauchten an diesem Ort geheimnisvolle und gefährliche Maschinenwesen auf, die sich schnell als eine enorme Bedrohung herausstellen sollten, die als ARC bezeichnet wird. Sicherheit haben die Überlebenden in der unterirdischen Zuflucht Speranza gesucht. Der Hunger nach Ressourcen zwingt einige wagemutige Leute jedoch an die Oberfläche.

Im Extraction-Shooter „Arc Raiders“ müsst ihr euch vor Maschinen und anderen Spieler hüten.

Diese Personen werden als Raider bezeichnet und riskieren mit jeder Mission ihr Leben, um ihren Mitmenschen zu helfen. Draußen gibt es keinerlei Regeln, weshalb ihr euch nicht nur vor den ARC-Maschinen, sondern auch anderen Raidern in Acht nehmen solltet. Mit „Arc Raiders“ liefert Embark Studios euch somit einen astreinen Extraction-Shooter mit PvPvE-Fokus, der für allerlei spannende Momente im Laufe eurer fordernden Missionen sorgen dürfte.

Borderlands 4

Release: 2025

Die Gefahren des Planeten Pandora liegen hinter euch, doch nun fordern neue Schätze wagemutige Kammerjäger heraus. Eine neue Welt ruft, auf der ein skrupelloser Tyrann alle Macht in der Hand hält. Befreit diesen Planeten vom Diktator! Allerdings zieht noch eine weitere Bedrohung herauf, denn eine nahende Katastrophe droht die Welt ins Chaos zu stürzen.

Mit „Borderlands 4“ läutet die beliebte Loot-Shooter-Reihe eine neue Ära ein. Als einer von vier brandneuen Kammerjägern, den ihr dank zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten ganz nach euren Wünschen formen dürft, stürzt ihr euch in die Action. Ballert euch, wahlweise alleine oder mit bis zu drei Mitspielern durch dieses bleihaltige Abenteuer.

Decadent

Release: 2025

John Lorn, ein Forscher und Veteran des Ersten Weltkrieges (1914-1918), wird nach einem traumatischen Ereignis während eines Experiments zum Wirt eines mysteriösen Parasiten. Wenig später möchte er eine letzte Reise in die Arktis unternehmen. Dort folgt er den Spuren der verschollenen Expedition der Miskatonic University. Als sowohl sein Geist als auch sein Körper erschöpft sind, erkennt John, wie die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.

„Decadent“ ist ein Ego-Shooter mit massig Horror-Vibes.

Sollte euch der Sinn nach einer Story-fokussierten Horror-Ego-Shooter-Erfahrung stehen, könnte „Decadent“ im Jahr 2025 einen genaueren Blick wert sein. Mit einem ausgefallenen Waffenarsenal stellt ihr euch uralten Mächten und anderen Gefahren entgegen. Einen nicht unerheblicher Teil der Spielerfahrung dürfte jedoch die Erkundung der Spielwelt ausmachen. Darin warten zahlreiche Geheimnisse, furchtbare Orte und grausame Schrecken.

Delta Force: Hawk Ops

Release: 2025

Mit „Delta Force: Hawk Ops“ist noch ein Spiel auf unserer Liste gelandet, das eigentlich schon 2024 erscheinen sollte. Das chinesische Entwicklerteam von TiMi Studio Group, eine Tochtergesellschaft von Tencent Games, arbeitet an der Neuauflage des Shooter-Klassiker, die 2025 für Konsolen erscheinen soll. Anders als noch in den Vorgängern sind diesmal taktisch fordernde sowie spielerisch vielfältige Scharmützel mit mehr als 32 Spielern möglich.

Als Inspiration für den Multiplayer-Shooter diente übrigens der Kriegsfilm „Black Hawk Down“ von Meisterregisseur Ridley Scott („Gladiator“). Darin geht es um die Ereignisse während der Schlacht von Mogadischu am 3. und 4. Oktober 1993. Darüber hinaus wollen die Verantwortlichen mithilfe einer filmreifen Inszenierung verschiedene ikonische Szenen des Kultfilms auf die Bildschirme der Spielerschaft zaubern. Hierzu zählen etwa packende Nachtkämpfe.

DOOM: The Dark Ages

Release: 2025

Dunkle Zeiten sind über die Einwohner eines Königreichs hereingebrochen, denn verabscheuungswürdige Mächte haben das Reich ins Chaos gestürzt. Keine sterbliche Waffe und kein von Menschenhand errichtetes Bollwerk kann den Höllenkreaturen trotzen. Nicht einmal Armeen wagen es, sich den Monstern aus der Unterwelt entgegenzustellen. Doch zum Glück gibt es noch den Slayer! Dieser mächtige Krieger wurde genau für diese Schlacht geboren.

Der Slayer kehrt zurück und metzelt sich in „DOOM: The Dark Ages“ durch das finstere Mittelalter.

Mit „DOOM: The Dark Ages“ erzählt Entwicklerstudio id Software („Rage“) 2025 die Vorgeschichte zu den gefeierten Ego-Shooter-Hits „DOOM“ (2016) und „DOOM Eternal“. Diesmal allerdings in einem Dark-Fantasy-Setting, das dem beliebten Spieleuniversum eine neue Facette hinzufügt. Im Mittelpunkt steht natürlich einmal mehr die brachiale wie blutige Action, wenn ihr im Laufe des Singleplayer-Abenteuers zahlreiche Monster niederstreckt.

Exoborne

Release: 2025

Die einstigen Vereinigten Staaten von Amerika sind inzwischen nur noch eine vage Erinnerung. Das Land wurde von verheerenden Naturkatastrophen heimgesucht, die noch immer toben. In den postapokalyptischen Überresten der USA müsst ihr den Naturgewalten trotzen, um wertvolle Ressourcen einheimsen zu können. Allerdings seid ihr natürlich nicht die einzigen Leute, die sich auf der Suche nach kostbarer Beute befinden. Wem könnt ihr trauen?

Mit „Exoborne“ buhlt 2025 noch ein weiterer Extraction-Shooter um eure Gunst. Bei jeder Mission gibt es ein enormes Risiko, doch als Goldene Regel gilt gewissermaßen: „Sammle mehr ein als du verlierst.“ Ihr könnt euch natürlich alleine hinaus in die Welt wagen, um es mit rivalisierenden Spielern und feindlichen Fraktionen aufzunehmen. Doch manchmal ist es sinnvoller, sich einem Team anzuschließen, um eure Erfolgschancen zu erhöhen.

Mouse: P.I. for Hire

Release: 2025

Einst war Jack Pepper ein gefeierter Kriegsheld, doch diese Zeiten sind vorbei. Mittlerweile bestreitet er sein Leben jedoch als Privatdetektiv in Mausburg. Als eine Frau in Nöten eines schicksalhaften Tages in seinem Büro erscheint, soll er in eine verhängnisvolle Geschichte verstrickt werden. Je tiefer Jack in den finsteren Ecken der Stadt gräbt, desto mehr fördert er über ein Netzwerk aus Intrigen, Korruption, Mord und mächtige Feinde zutage.

„Mouse: P.I. for Hire“ könnte die speziellste Shooter-Erfahrung 2025 werden.

Allein die Optik von „Mouse: Privatdetektiv“ (Originaltitel: „Mouse: P.I. for Hire“) verrät es schon: Hier erwartet euch ein besonderer Ego-Shooter. Der monochrome Grafikstil ist handgezeichneten Cartoons aus den 1930ern nachempfunden und die düstere Stimmung erinnert an klassische Noir-Geschichten aus jener Zeit. Passend zum Setting bekommt ihr es mit Gangstern und anderen Verbrechern zu tun. Zum Glück besitzt Jack ein großes Waffenarsenal.

Splitgate 2

Release: 2025

Ihr möchtet endlich im Rampenlicht stehen und zur nächsten großen Nummer werden? Euch dürstet es nach Anerkennung, Bewunderung und Ruhm? Dann könnten all diese Träume mit eurer Teilnahme an der Sol Splitgate League in Erfüllung gehen. Ihr tretet in den Matches zwar als Teil eines Teams an, doch am Ende kann nur einer an der Spitze stehen.

In „Splitgate 2“ erweitern die Macher die Erfolgsformel des bereits vielseits gelobten Vorgängers und bieten euch nun noch mehr Möglichkeiten, um in der Arena zu bestehen. Euer nützlichstes Werkzeug ist natürlich einmal mehr eure Portalkanone, mit der ihr euch den womöglich entscheidenden Vorteil in den heißumkämpften Matches sichern könnt. Zudem warten neue Maps und Waffen sowie brandneue Spielmodi auf euch und eure Freunde.

Terminator: Survivors

Release: 2025

Seit dem schicksalhaften Tag der Abrechnung sind inzwischen vier Jahre vergangen. Skynet hat dank seiner Killerroboter die Kontrolle über die Erde an sich gerissen und die Menschheit beinahe ausgelöscht. Nur noch wenige Überlebende wagen den offenen Widerstand gegen die neuen Machthaber. Als noch unerfahrenes Mitglied einer jungen Rebellenzelle ist es eure Aufgabe, eine Basis für euch und eure Verbündeten zu errichten und den Kampf fortzusetzen.

Könnt ihr euch in „Terminator: Survivors“ erfolgreich gegen Skynet behaupten?

„Terminator: Survivors“ erzählt eine brandneue Geschichte innerhalb des legendären Franchise, doch im Laufe eures Abenteuers sollt ihr auch auf das eine oder andere bekannte Gesicht treffen. Die Macher versprechen eine detailverliebte Welt, welche die aus den Filmen bekannte Postapokalypse zum Leben erweckt. In der offenen Spielwelt sucht ihr, wahlweise im Singleplayer oder Mehrspieler, nach kostbaren Ressourcen. Doch die Terminators sind nicht weit!

Auf welches Shooter-Game freut ihr euch in 2025 schon ganz besonders?

