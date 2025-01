God of War Ragnarök: Update liefert PC-Boni und eine von den Spielern geforderte Änderung

Nach wie vor haben die Entwickler der Santa Monica Studios mit „God of War: Ragnarök“ nicht abgeschlossen und veröffentlichen weiterhin Updates zum Abenteuer von Kratos und Atreus.

Das neueste Update erscheint laut dem Studio am heutigen Donnerstag für die PS4, die PS5 und den PC. Aus dem offiziellen Changelog geht hervor, dass die Entwickler eine kleine Änderung vornahmen, die von der Community seit längerer Zeit gefordert wurde. Im Detail geht es um die „Rüstung des Schwarzbären“.

Die Santa Monica Studios führen aus: „Nach diesem Update erhalten Spieler auf der PS4 und der PS5 in neuen oder bestehenden Spielständen über die erste verfügbare Truhe mit verlorenen Gegenständen Zugriff auf das Set der Rüstung des Schwarzbären. Es ist kein New Game Plus-Spielstand erforderlich.“

Ein weitere Änderung betrifft das Transmog-Feature: „Für alle PlayStation- und PC-Spieler ist für die Funktion Erscheinungsbild bearbeiten (auch bekannt als Transmog-System) kein vollständiges Upgrade der Ausrüstung auf Level 9 mehr erforderlich, sondern sie ist ab Beginn des Spiels verfügbar.“

Diese Boni warten auf PC-Spieler

In dieser Woche kündigte Sony Interactive Entertainment eine Änderung für alle Nutzer an, die die Titel der PlayStation Studios auf Steam oder im Epic Games Store spielen. So möchten die Verantwortlichen den Spielern auf dem PC den PlayStation Network-Account mit diversen digitalen Extras schmackhaft machen.

Im Fall von „God of War: Ragnarök“ halten die besagten Inhalte mit dem heutigen Update Einzug.

„Wenn du beim Spielen von God of War Ragnarök auf dem PC mit einem Konto im PlayStation Network angemeldet bist, erhältst du Zugriff auf das Rüstung des Schwarzbären-Set für Kratos in der ersten Truhe für verlorene Gegenstände im Reich zwischen den Reichen (zuvor nur in einem New Game+-Durchlauf verfügbar) sowie auf ein Ressourcenpaket“, so die Entwickler.

Dieses Set enthält:

Umhang des Schwarzbären (Brust)

Binden des Schwarzbären (Handgelenke)

Gürtel des Schwarzbären (Taille)

Das Ressourcenpaket enthält:

500 Hacksilber

250 XP

„God of War: Ragnarök“ erschien im November 2022 für die PS4 und die PS5. Im vergangenen Herbst folgte zudem eine Umsetzung für den PC, die auf Steam und im Epic Game erhältlich ist. In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass die Santa Monica Studios mit Castings für ein neues „God of War“ begonnen haben könnten.

Die Auswahl der Schauspieler könnte den unbestätigten Berichten zufolge einen handfesten Hinweis auf das mögliche Setting des neuen „God of War“ geliefert haben.

