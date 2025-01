Summer Game Fest 2025: Spektakuläre Ankündigungen und Enthüllungen versprochen – Termin steht fest

Das Summer Game Fest, mittlerweile eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres, kehrt diesen Juni mit einer Reihe an Veranstaltungen nach Los Angeles zurück. Unter der Leitung von Geoff Keighley verspricht das Event reichlich Enthüllungen, Präsentationen und Diskussionsrunden.

Vom 6. bis zum 9. Juni steht die kalifornische Metropole entsprechend im Mittelpunkt der internationalen Gaming-Community. Die zentrale Veranstaltung ist das zweistündige Live-Showcase, das am 6. Juni ab 14:00 Uhr Ortszeit (hierzulande ab 23 Uhr) im YouTube-Theater in Los Angeles stattfindet.

Geoff Keighley moderiert das Event, das weltweit über Plattformen wie YouTube, Twitch und TikTok live gestreamt wird. Fans können die Show laut Veranstalter auf mehr als 20 Plattformen verfolgen.

Rahmenprogramm für Medien und Entwickler

Die Hauptpräsentation bildet den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, die speziell für Fachbesucher und Medienvertreter ausgelegt sind.

Direkt im Anschluss an die Live-Show wird die „Day of the Devs: Summer Game Fest Edition“ ausgestrahlt. Diese Präsentation bietet Einblicke in neue Indie-Titel und ermöglicht es Entwicklern, ihre Spiele einem breiteren Publikum vorzustellen.

Vom 7. bis zum 9. Juni folgen die „Summer Game Fest: Play Days“, ein dreitägiges Event, das von iam8bit produziert wird. Hier haben eingeladene Medienvertreter die Möglichkeit, kommende Spiele aus erster Hand zu erleben und mit Entwicklern in direkten Kontakt zu treten. Die Veranstaltung wird von „mehr als 40 der Top-Publisher der Spielebranche“ unterstützt.

Neue Business-to-Business-Veranstaltung

Ein Novum in diesem Jahr ist ein Business-to-Business-Event. Diese Konferenz wird von Geoff Keighley und Christopher Dring, dem ehemaligen Leiter von GamesIndustry.biz, kuratiert.

Die Veranstaltung „wird sich einigen der wichtigsten Veränderungen, Herausforderungen und Chancen widmen, vor denen die globale Videospielbranche steht“, heißt es in den offiziellen Ankündigungen. Ziel ist es, die kulturelle Bedeutung von Videospielen und deren Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie zu betonen.

Branchenexperten aus verschiedenen Bereichen, einschließlich der Spiele- und Unterhaltungsindustrie, sollen zusammenkommen, um die aktuellen Entwicklungen und Trends zu diskutieren.

Der Ticketverkauf für die Hauptveranstaltung beginnt im Frühjahr, wobei sich interessierte Teilnehmer auf der offiziellen Webseite des Summer Game Fests über die neuesten Updates und Ticketinformationen informieren können.

Die Veranstalter wollen in den kommenden Monaten weitere Details und Informationen zu den teilnehmenden Spielen und Entwicklern bekanntgeben. Bis dahin bleibt unklar, welche Titel während der zweistündigen Präsentation im Juni vorgestellt werden.

