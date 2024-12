The Game Awards 2024: Größer als der Super Bowl! Veranstalter meldet neue Rekorde

Wie Produzent und Moderator Geoff Keighley bekannt gab, feierten die The Game Awards 2024 hinsichtlich der Zuschauerzahlen einen beeindruckenden Bestwert. So schauten in diesem Jahr mehr als 150 Millionen Menschen zu.

Seit nunmehr zehn Jahren lässt die Gamesbranche ein Videospieljahr traditionell mit den von Geoff Keighley produzierten und moderierten The Game Awards ausklingen.

Auch 2024 wurden im Rahmen der The Game Awards natürlich die besten Spiele des Jahres gekürt. Zu den großen Gewinnern gehörten in diesem Jahr der sympathische Plattformer „Astro Bot“, das Action-Rollenspiel „Black Myth: Wukong“ oder Atlus‘ Überraschungshit „Metaphor: ReFantazio“.

Doch nicht für die Entwickler beziehungsweise Publisher der ausgezeichneten Spiele bestand Grund zur Freude. Auch die Verantwortlichen hinter den The Game Awards durften sich 2024 über einen ganz besonderen Meilenstein freuen.

Die erfolgreichsten The Game Awards aller Zeiten

Wie Geoff Keighley via X bestätigte, brachten es die The Game Awards 2024 auf insgesamt 154 Millionen Livestreams, über die die Spieler das Event verfolgten. Im Vergleich mit dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 30 Prozent.

„Heute sind wir stolz, mitteilen zu können, dass die Show zum zehnten Jubiläum der The Game Awards weltweit 154 Millionen Livestreams verzeichnete und damit unsere meistgesehene Show aller Zeiten ist“, kommentierte Keighley den Erfolg.

„Vielen Dank an unser unglaubliches Team, die Branche und die Fans, die uns ihre Zeit geschenkt und an die The Game Awards geglaubt haben.“

Auch Reginald Fils-Aime, der ehemalige Präsident von Nintendo of America, gratulierte zu diesem Erfolg. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die The Game Awards mit den 154 Millionen Zuschauern in diesem Jahr den Super Bowl überholten.

Den Erhebungen von Nielsen zufolge liegt Fils-Aime mit dieser Aussage zumindest mit einem Blick auf die USA richtig. Den Super Bowl LVIII im Februar 2024 verfolgten in den USA knapp 123,7 Millionen Menschen.

Diese Überraschungen gab es auf den TGA 2024

Wie in den Vorjahren durften sich die Spieler und Zuschauer auch im Zuge der The Game Awards 2024 über diverse Ankündigungen freuen. Zu den größten Überraschungen gehörte sicherlich die offizielle Enthüllung von „The Witcher 4“. So nutzte CD Projekt die The Game Awards in diesem Jahr, um uns den ersten Trailer zum Rollenspiel zu präsentieren.

Auch die Verantwortlichen von Naughty Dog waren 2024 mit von der Partie und stellten mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ihr neuestes Projekt vor.

Welche Titel und Überraschungen auf den The Game Awards 2024 sonst noch warteten, verrät euch unser ausführliches Special.

