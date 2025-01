Elden Ring Nightreign: Codes für Netzwerktest werden verschickt und Scalper schlagen zu

Im Februar 2025 wird ein erster Netzwerktest zu „Elden Ring: Nightreign“ durchgeführt werden, sodass interessierte Spieler die Möglichkeit bekommen, den Multiplayer-Ableger von FromSoftware beliebtem Action-Rollenspiel noch vor dem offiziellen Release auszuprobieren.

Mittlerweile haben die Entwickler auch damit begonnen, die Codes für die Testphase an ausgewählte Spieler zu verschicken, die sich zuvor registriert hatten. Da der Zugang entsprechend begrenzt ist, wurden aber auch schon wieder die ersten Scalper auf den Plan gerufen.

Bis zu 300 Euro für Test-Codes für Elden Ring: Nightreign

Wie die Kollegen von TheGamer entdeckt haben, tummeln sich vor allem auf der britischen eBay-Plattform bereits zahlreiche Angebote, für einen Code, um am Netzwerktest von „Elden Ring: Nightreign“ teilnehmen zu können. Dabei reichen die Preise umgerechnet von rund 35 Euro bis hin zu fast schon absurd wirkenden Summen wie 290 Euro. Auf der deutschen Kleinanzeigen-Variante haben wir außerdem ebenfalls ein Angebot entdeckt und auch hier werden 300 Euro als Verhandlungsbasis aufgerufen.

Preise, die für die Teilnahme an einem Netzwerktest, definitiv nicht gerechtfertigt sind. Dementsprechend sollten Fans auch vom Kauf absehen. Zumal sich auch nicht bei jedem Angebot mit hundertprozentiger Sicherheit sagen lässt, ob die jeweiligen Käufer tatsächlich im Besitz eines Zugangscodes sind. Zuletzt machten sich die Scalper auch an den Tickets für die Hands-On-Tour der Switch 2 zu schaffen und verlangten bis zu 1000 US-Dollar – obwohl die Karten laut Nintendo nicht mal übertragbar sind.

Netzwerktest von Elden Ring: Nightreign startet im Februar

Spieler, die bereits einen Code für den Netzwerktest von Elden Ring: Nightreign zugeschickt bekommen haben, dürfen bereits in zwei Wochen an der Testphase teilnehmen. Durchgeführt wird Testlauf vom 14. bis zum 17. Februar 2025. In festgelegten Zeitfenstern von jeweils drei Stunden besteht dann die Möglichkeit, das kommende Koop-Abenteuer ausgiebig auszuprobieren. Wer an allen Sitzungen teilnimmt, kann „Elden Ring: Nightreign“ insgesamt 15 Stunden lang spielen.

Durchgeführt wird der Netzwerktest von „Elden Ring: Nightreign“ auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S. PC-Spieler können in diesem Fall nicht daran teilnehmen. Ob es nach dem Abschluss des Tests noch weitere Möglichkeiten geben wird, das Action-Rollenspiel noch vor der Veröffentlichung auszuprobieren, steht bislang noch nicht fest. Einen finalen Release-Termin für „Elden Ring: Nightreign“ hat Entwickler FromSoftware aber auch noch nicht bekannt gegeben.

