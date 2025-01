Nintendo Switch 2: Experience-Tickets für bis zu 1.000 US-Dollar – Aber es gibt einen Haken

In diesem Monat hatte Nintendo endlich ein Einsehen mit den wartenden Spielern und kündigte die Switch 2 offiziell an. Der Haken an der Sache: Abgesehen von einem ersten Trailer, der uns einen kurzen Blick auf die Hardware ermöglichte, gab es bislang nicht viel zu sehen.

Eine umfassende Präsentation der Switch 2 erfolgt am 2. April 2025. In den Wochen nach der kommenden Nintendo Direct bietet das Unternehmen ausgewählten Spielern die Möglichkeit, die Switch 2 vor der Markteinführung selbst zu testen. Eine entsprechende Tour mit Hands-on-Events macht in mehreren Städten weltweit Halt.

Die ersten Einladungen wurden laut dem Unternehmen bereits verschickt. Wie nicht anders zu erwarten war, versuchen Scalper aus den sogenannten Experience-Tickets Profit zu schlagen.

Tickets sind laut Nintendo nicht übertragbar

Ein Teil der Nutzer, der von Nintendo ausgewählt wurde und ein Ticket für die Hands-on-Tour erhielt, versucht diese auf Plattformen wie eBay zu Geld zu machen. Mitunter werden für die Tickets Preise in Höhe von bis zu 1.000 US-Dollar verlangt. Es versteht sich wohl von selbst, dass die Community und Hersteller stets davon abraten, die Angebote von Scalpern zu unterstützen.

Im Fall der Tickets für die Hands-on-Tour der Switch 2 kommt allerdings noch ein zweiter Grund hinzu, warum interessierte Spieler die Auktionen ignorieren sollten.

In der Zwischenzeit stellte Nintendo nämlich ein FAQ zur Hands-on-Tour und den verschickten Tickets beziehungsweise Einladungen bereit. Aus diesem geht hervor, dass die Tickets nicht übertragbar sind. Im schlimmsten Fall kann es also passieren, dass Spieler auf eBay und anderen Plattformen viel Geld für ein Ticket ausgeben und im Rahmen der Hands-on-Tour dennoch vor verschlossenen Türen stehen, anstatt die Switch 2 anspielen zu können.

Dies hält Scalper allerdings nicht davon ab, die Einladungen und Tickets weiter anzubieten. Zum Zeitpunkt dieser Meldung werden in Auktionen nach wie vor Tickets für die Events in Italien, London oder Madrid angeboten.

Wann startet die Hands-on-Tour?

Die „Switch 2 Experience Tour“ beginnt am 4. April 2025 und macht zunächst in den Metropolen New York und Paris Halt. In den darauffolgenden Wochen sind weitere Städte in Nordamerika, Europa, Australien und Asien an der Reihe.

Für Deutschland ist ein Event in Berlin geplant, das vom 25. bis 27. April 2025 stattfindet. Die Voranmeldungen waren vom 17. bis zum 26. Januar 2025 möglich.

Wer bislang kein Glück hatte, bekommt unter Umständen eine zweite Chance eingeräumt. Nintendo gab nämlich bekannt, dass diejenigen unter euch, die mit ihrer Bewerbung keinen Erfolg hatten, möglicherweise eine weitere Chance erhalten, an einem der Preview-Events teilzunehmen, falls es zu Absagen kommt.

Die entsprechenden Wartelisten eröffnet Nintendo voraussichtlich schon heute. Bislang gilt diese Ankündigung zwar nur für den US-Markt, Europa dürfte aber zeitnah folgen.

