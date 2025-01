Nintendo Switch 2: Vor Launch testen – Nintendo verschickt Einladungen

Nach langjährigen Spekulationen hat Nintendo die Switch 2 offiziell angekündigt. Die Konsole soll noch in diesem Jahr erscheinen, eine umfassende Präsentation ist für den 2. April 2025 geplant.

Um Fans bereits vor dem Release einen ersten Eindruck zu ermöglichen, hat Nintendo eine weltweite Hands-on-Tour organisiert. Spieler konnten sich für die Teilnahme an diesen Veranstaltungen registrieren. Mittlerweile stehen die ersten Ergebnisse der Auswahl fest.

Einladungen für Switch 2-Events versendet

Seit dem 27. Januar 2025 erhalten registrierte Nutzer Mitteilungen darüber, ob ihre Bewerbung für die Vorschau-Events erfolgreich war. Zahlreiche Spieler teilten in sozialen Medien ihre Freude über eine Einladung, darunter ein Nutzer, der auf X schrieb: „Yooo, ich wurde für das Switch 2-Event ausgewählt.“

Allerdings erhielten nicht alle Bewerber eine Zusage. Auch prominente Persönlichkeiten gingen offenbar leer aus, darunter Geoff Keighley, Produzent der Game Awards. Er kommentierte seine Absage laut VGC ironisch mit den Worten: „Habt einen miesen Tag.“ Der Tweet ist mittlerweile nicht mehr aufrufbar.

Nintendo wies darauf hin, dass abgelehnte Bewerber möglicherweise eine zweite Chance erhalten könnten, falls Teilnehmer absagen. Eine Warteliste soll ab dem 29. Januar geöffnet werden.

Internationale Hands-on-Tour startet im April

Die „Switch 2 Experience Tour“ beginnt am 4. April 2025 mit Events in New York und Paris. In den darauffolgenden Wochen wird die Konsole an verschiedenen Standorten in Nordamerika, Europa, Australien und Asien spielbar sein.

Für Deutschland ist ein Event in Berlin geplant, das vom 25. bis 27. April 2025 stattfindet. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, war eine vorherige Registrierung erforderlich. Die Anmeldung lief vom 17. bis zum 26. Januar, die Tickets wurden anschließend verlost.

Weitere europäische Städte sind in der ursprünglichen Meldung aufgelistet:

Präsentation und Release-Erwartungen

Am 2. April 2025 wird Nintendo im Rahmen einer Nintendo Direct weitere Details zur Switch 2 bekanntgeben. Es wird erwartet, dass neben technischen Spezifikationen auch neue Spiele vorgestellt werden.

Bereits im Enthüllungsvideo der Konsole war ein neues „Mario Kart“ zu sehen. Offizielle Informationen zu weiteren Launch-Titeln gibt es nicht. Dritthersteller wie Nacon gehen davon aus, dass die Switch 2 zwischen April und September 2025 erscheinen wird.

Nintendo hat außerdem bestätigt, dass die Switch 2 vollständig abwärtskompatibel sein wird. Bestehende Switch-Spiele – sowohl digital als auch physisch – sollen auf der neuen Konsole spielbar bleiben. Einige Ausnahmen gibt es allerdings.

