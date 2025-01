Switch 2: Video zeigt, wie die Joy-Cons entfernt werden

In der vergangenen Woche enthüllte Nintendo die Switch 2 und erlaubte nach langer Wartezeit und zahlreichen Lecks endlich einen ersten Blick auf die kommende Konsole, die im Vergleich zum Vorgängermodell mit einigen Änderungen daherkommen wird.

Dazu gehören unter anderem auch die neuen Joy-Con-Controller, die ab sofort mithilfe eines magnetischen Systems an der Switch 2 befestigt werden. Dafür wurde an der Rückseite der Joy-Cons auch ein neuer Knopf angebracht. Ein neues Video von Nintendo zeigt nun im Detail, wie die Controller an der Konsole befestigt und entfernt werden können.

Joy-Cons werden per Knopfdruck entfernt

Während die Joy-Cons der ersten Switch noch durch eine Schiene an der Konsole befestigt wurden, hat sich Nintendo für die Switch 2 einen neuen Mechanismus überlegt. So werden die Controller via Magnetismus am kommenden Handheld-System gehalten. Das Aufstecken funktioniert dabei denkbar einfach, doch um die Joy-Cons zu entfernen, muss zunächst ein neuer Knopf auf der Rückseite betätigt werden. Dadurch wird offenbar die magnetische Ladung deaktiviert, sodass der Controller entfernt werden kann.

Auf der offiziellen Webseite hat Nintendo ein passendes Video bereitgestellt, in dem demonstriert wird, wie die Befestigung der Joy-Cons an der Switch 2 funktioniert. Dabei fällt sofort ins Auge, mit welcher Kraft die Controller an der Konsole gehalten werden. Ein leichtes Wackeln der befestigten Joy-Cons, wie es oft bei der ersten Switch der Fall war, sollte damit der Vergangenheit angehören. Und auch die Abnutzung des Schienensystems der originalen Switch entfällt.

Nintendo experimentierte bereits mit Magneten

Die Idee, die Joy-Cons an der Switch 2 durch Magneten zu befestigen, hat Nintendo sich offenbar aber nicht erst kurzfristig überlegt. Bereits zur Zeit der ersten Switch haben die Japaner sich mit dem Thema Magnetismus auseinandergesetzt. So hat die ehemalige Nintendo-Mitarbeiterin Krysta Yang nun ein Video geteilt, in dem sie im Jahr 2017 mit Yoshiaki Koizumi, der maßgeblich an der Entwicklung der Switch beteiligt war, über die Joy-Cons sprach.

Bereits damals verriet Koizumi, dass man bei Nintendo verschiedene Methoden untersuchte, wie die Joy-Con-Controller am besten an der Switch befestigt werden könnten. Dazu zählte auch das Magnet-System, was in der Theorie eine gute Möglichkeit darstellte, in der Praxis jedoch nicht genug Haftkraft bot. „Beim Spielen fiel einem [die Switch] manchmal einfach in den Schoß“, so Koizumi damals.

Letztendlich entwickelte Nintendo die Magnet-Methode weiter und realisierte sie für die kommende Switch 2. Yang rückblickend: „Es zeigt, dass Nintendo ein Unternehmen ist, das eine gute Idee niemals sterben lässt. Sie speichern sie und wenn die Technologie aufgeholt hat, verwenden sie sie für etwas anderes.“

Weitere Informationen zur Switch 2 werden am 2. April 2025 folgen, wenn Nintendo die neue Konsole in einer ausführlichen Direct-Show präsentieren wird.

