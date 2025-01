Nintendo Switch 2: Konsole sei „deutlich leistungsfähiger“ und ziehe mehr Triple-A-Projekte an

In der vergangenen Woche wurde die Switch 2 von Nintendo offiziell angekündigt. Allerdings präsentierte das japanische Unternehmen seine neue Konsole nur in einem kurzen Reveal-Trailer, ohne dabei näher auf die Details einzugehen. Das betrifft auch die Hardwareleistung der Switch 2.

Doch die im Enthüllungsvideo gezeigten Gameplay-Szenen aus dem neuen „Mario Kart“ sollen vermuten lassen, dass die Switch 2 im Vergleich zu ihrem Vorgänger „deutlich leistungsfähiger“ sein wird. Das gab nun ein Indie-Entwickler bekannt. Dadurch soll die kommende Nintendo-Konsole auch für die Triple-A-Spiele der Dritthersteller interessanter werden.

Switch 2 mit „deutlich“ mehr Power

Bei dem besagten Indie-Entwickler handelt es sich um Jerrel Dulay, der mit seinen Sungrand Studios neben einigen Switch-Veröffentlichungen auch an den letzten Spielen arbeitete, die noch in den eShops für Nintendos Wii U und 3DS veröffentlicht wurden. In einem Video analysierte er jetzt das gezeigte Gameplay-Material von der Switch 2, dass offensichtlich aus „Mario Kart 9“ zu stammen scheint. Seiner Aussage nach wird das neue System von Nintendo „deutlich leistungsfähiger“ sein.

So weist der Entwickler unter anderem auf die „physikbasierten Shader“ hin, die „Reflexionen aus der Umgebung berücksichtigen“ und dadurch für eine bessere Beleuchtung sorgen. Ebenfalls auffällig seien die Bodentexturen, die im Vergleich zu „Mario Kart 8 Deluxe“ viel hochauflösender ausfallen. Laut Dulay sei dies sehr bemerkenswert, da die Texturen viel Platz benötigen und den „verfügbaren RAM sehr schnell verbrauchen können“. Aus diesem Grund geht er davon aus, dass die Switch 2 „zwischen 12 und 16 GB“ RAM bieten wird – bei der Switch waren es lediglich 4 GB.

Das „Wichtigste“ sei Dulay zufolge aber die seiner Meinung nach „echte volumetrische Beleuchtung“, die „ein Gefühl von Dichte in der Atmosphäre erzeugen“ und für einen realistischeren Look sorgen kann. Diese Beleuchtungstechnik würde die Leistung auf der ersten Switch „enorm beeinträchtigen“ und Spiele dazu „zwingen, mit etwa 15 Bildern pro Sekunde zu laufen“. Da Nintendo für „Mario Kart 9“ höchstwahrscheinlich eine Rate von 60 Bildern pro Sekunde anstrebt, ist davon auszugehen, dass die Switch 2 ein enormes Plus an Leistung bieten wird.

Mehrleistung der Switch ziehe Triple-A-Spiele an

Durch die zusätzliche Leistungsfähigkeit dürfte die Switch 2 auch für Drittanbieter und ihre Triple-A-Spiele interessanter werden. Davon geht der Content-Creator und Insider Pedro Henrique Lutti Lippe aus, der in den sozialen Medien auch als Brazil bekannt ist. Seinen Branchenquellen nach würde die Switch 2 so leistungsstark sein, dass nahezu jeder Third-Party-Hersteller seine ambitionierten Triple-A-Spiele auf die neue Nintendo-Konsole bringen möchte.

In seinem aktuellen Video berichtet Brazil davon, dass die neuesten Titel von bekannten Publishern wie Ubisoft, EA, Bandai Namco, Capcom, Sega und Microsoft für die Switch 2 erscheinen sollen. Die erste Switch wurde hingegen oftmals nur durch ältere Titel oder technisch schlecht umgesetzte Ports unterstützt.

Bekräftigt werden die Aussagen auch durch bekannte Leaker wie eXtas1s, der zuletzt behauptete, dass Microsoft unter anderem die „Call of Duty“-Reihe, „Halo: The Master Chief Collection“ oder den „Microsoft Flight Simulator 2024“ für die Switch 2 veröffentlichen wird.

