Elden Ring Nightreign: Originale Geschichte wird respektiert – Director erklärt das Weltenkonzept

Auch die Entwickler von FromSoftware waren auf den The Game Awards 2024 zugegen und nutzen das Event für eine überraschende Neuankündigung. So stellte das japanische Studio mit „Elden Ring: Nightreign“ ein kooperatives Spin-off zu „Elden Ring“ vor.

In „Nightreign“ stürzt ihr euch wahlweise alleine oder kooperativ mit einer Gruppe von drei Spielern in das Getümmel und stellt euch mächtigen Gegnern und Bossen. Dem einen oder anderen stellte sich nach der offiziellen Ankündigung von „Nightreign“ die Frage, wie das Stand-Alone-Spin-off in die Welt von „Elden Ring“ passt.

Auf dieses Thema ging FromSoftwares Junya Ishizaki im Gespräch mit IGN Japan ein. Wie der Game Director versprach, werden die Geschichte und die Geschehnisse des originalen „Elden Ring“ in „Nightreign“ durch eine recht simple Designentscheidung respektiert beziehungsweise gewahrt.

Welten der beiden Titel sind nicht miteinander verbunden

Laut dem Game Director sind die Welten von „Elden Ring“ auf der einen und „Nightreign“ auf der anderen Seite nämlich nicht miteinander verbunden. Stattdessen verlaufen sie parallel zueinander. „Elden Ring: Nightreign ist ein Spin-off von Elden Ring. Die beiden teilen in der Zeit vor dem Fracture War dieselbe Sicht auf die Welt“, so Ishizaki.

„Nach dem Fracture War ist die Weltanschauung jedoch eine völlig andere“, ergänzte er. „Bei Elden Ring: Nightreign handelt es sich um eine Parallelwelt zu Elden Ring.“

„Der Grund, warum wir uns für eine Parallelwelt entschieden haben, besteht darin, dass wir die Geschichte respektieren wollten, die die Spieler in Elden Ring erlebt haben“, ergänzte der Game Director. „Bei Elden Ring: Nightreign handelt es sich um eine andere Geschichte als Elden Ring.“

„Daher denke ich, dass Leute, die eine Bindung zu Elden Ring haben, es beruhigt spielen können“, heißt es abschließend.

Anmeldungen zum Netzwerktest starten in Kürze

Im letzten Monat kündigte FromSoftware einen Netzwerktest an, der im Februar stattfindet. Laut den Entwicklern soll der Netzwerktest genutzt werden, um das Online-System von „Nightreign“ einem ausführlichen Test zu unterziehen und für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen.

Die Registrierungen für den Netzwerktest starten am 10. Januar 2025.

„Elden Ring: Nightreign“ erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Genau wie das originale „Elden Ring“ bietet auch das kooperative Stand-Alone-Spin-off keine Crossplay-Unterstützung. Stattdessen setzt FromSoftware beim Coop-Multiplayer lediglich auf einen Cross-Generation-Ansatz.

Dieser ermöglicht es Spielern auf der PS4 und der PS5, gemeinsame Gruppen zu bilden. Selbiges gilt für Abenteurer auf der Xbox One und der Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Elden Ring Nightreign.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren